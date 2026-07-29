Javier Milei hablará en cadena nacional el jueves: ¿qué anunciará?

El presidente Javier Milei encabezará este jueves una cadena nacional en la que presentará uno de los proyectos económicos más importantes de su gestión: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El mensaje será emitido a las 20 y servirá como antesala del envío de la iniciativa al Congreso.

Según confirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, el discurso será grabado tras el regreso del mandatario de Perú y estará centrado en los cambios que el Gobierno busca introducir en el funcionamiento del Banco Central.

¿Qué anunciará Javier Milei?

La principal novedad será la presentación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, una iniciativa que el oficialismo considera clave para consolidar su programa económico.

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Entre los principales cambios previstos figuran:

Prohibir expresamente la emisión monetaria sin respaldo.

Impedir que el Banco Central financie al Tesoro Nacional.

Reafirmar como objetivo principal de la entidad la preservación del valor de la moneda.

Reforzar la independencia del Banco Central frente al Poder Ejecutivo.

Endurecer las condiciones para la remoción de las autoridades del organismo e incorporar sanciones para quienes vulneren esas disposiciones.

El proyecto llegará al Congreso

Tras la cadena nacional, el Gobierno prevé enviar la iniciativa al Congreso durante los primeros días de agosto. El oficialismo buscará abrir el debate parlamentario sobre una reforma que considera estructural para impedir el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria.