Expectativa por la venta de autos 0 km en julio: estaría por debajo del 30% interanual

El mercado automotor argentino atraviesa un año de fuerte recuperación, aunque julio mostraría una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Según las proyecciones de concesionarios y terminales, el patentamiento de vehículos cero kilómetro registraría una suba interanual inferior al 30%, una cifra positiva pero menor a la observada en los primeros meses de 2026.

De confirmarse las estimaciones, el sector mantendría su tendencia alcista impulsada por una mayor oferta de unidades, la ampliación del crédito para la compra de vehículos y una mayor estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el crecimiento perdería intensidad debido a que la comparación interanual comienza a realizarse sobre una base más elevada que la de comienzos de año.

Las proyecciones del sector indican que durante julio se patentarían entre 60.000 y 63.000 vehículos, un volumen que consolidaría el buen desempeño del mercado, aunque con un incremento interanual menor al 30%.

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Desde las concesionarias señalan que la demanda continúa firme, especialmente en los segmentos de autos compactos, SUV y pick-ups, favorecida por el regreso de líneas de financiamiento con tasas más competitivas y plazos más extensos.

¿Por qué se desaceleraría el crecimiento?

Especialistas del mercado explican que la menor tasa de expansión no implica una caída de las ventas, sino una normalización del ritmo de crecimiento.

Entre los principales factores se destacan:

* Una base de comparación más alta respecto de julio del año pasado.

* Mayor estabilidad en los niveles de patentamientos alcanzados durante el primer semestre.

* Un mercado que comienza a dejar atrás el fuerte efecto rebote registrado tras la recuperación de la actividad.

Las pick-ups continúan liderando buena parte de la demanda, especialmente por parte del sector productivo. Al mismo tiempo, los SUV mantienen un importante crecimiento gracias a la mayor disponibilidad de unidades importadas.

En tanto, los autos compactos siguen siendo una de las opciones más elegidas por quienes acceden a su primer vehículo o buscan aprovechar los planes de financiación ofrecidos por bancos y terminales automotrices.

En el sector consideran que, más allá de una desaceleración en el porcentaje de crecimiento interanual, 2026 podría cerrar como uno de los mejores años para el mercado automotor de los últimos tiempos.

Las expectativas dependerán de la continuidad del crédito, la estabilidad económica, la disponibilidad de vehículos y la evolución del poder adquisitivo de los consumidores. Si esas variables se mantienen favorables, las terminales estiman que los patentamientos podrían sostener un nivel elevado durante el resto del año, aunque con tasas de crecimiento más moderadas que las registradas durante el primer semestre.