Wall Street acelera el lanzamiento de productos para limitar las pérdidas en SpaceX

Wall Street acelera el lanzamiento de productos de inversión complejos vinculados a las acciones de SpaceX que buscan proteger a los compradores frente a futuras pérdidas, en medio de la fuerte caída del papel tras su debut bursátil.

Al menos cinco entidades financieras, entre ellas Morgan Stanley y Marex Group Ltd., están preparando la emisión de notas estructuradas ligadas a SpaceX que limitan las pérdidas potenciales —en algunos casos ofreciendo protección frente a caídas de hasta el 50%—, aunque también restringen las ganancias durante los próximos meses o años, según documentos regulatorios.

Desde opciones hasta fondos cotizados (ETF) apalancados, Wall Street ha desarrollado todo un ecosistema de productos financieros en torno al conglomerado de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk desde su oferta pública inicial (IPO) en junio.

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Con la acción acumulando una caída superior al 40% desde el máximo alcanzado tras su debut y en medio de una elevada volatilidad, es probable que más entidades sigan el mismo camino, según Aaron Brachman, director ejecutivo del Washington Wealth Group de Steward Partners.

“A medida que el mercado de opciones gana liquidez para cualquier acción recién emitida, es más probable que otros bancos se sientan cómodos valorando el riesgo asociado”, afirmó Brachman. “Cuanto mayor sea la volatilidad de un activo y más atraiga el interés del público, mayor será la probabilidad de que se creen notas estructuradas sobre él”.

Estos productos son el ejemplo más reciente de cómo Wall Street aprovecha el atractivo de una acción popular para lanzar nuevos instrumentos financieros, muchos de ellos con elevadas comisiones.

Las notas estructuradas combinan características de renta fija con derivados y funcionan como instrumentos de deuda que ofrecen pagos potencialmente superiores a los de un bono tradicional. Suelen estar dirigidas a personas de alto patrimonio, oficinas familiares (family offices) y gestores discrecionales que buscan perfiles de riesgo personalizados para sus carteras.

“Ha sido uno de los lanzamientos más rápidos de productos estructurados vinculados a un valor recién listado”, señaló Sarah Laconte, directora de ventas de productos estructurados en Estados Unidos de Marex. “El apetito por activos subyacentes ligados a acciones, volatilidad e inteligencia artificial es habitual dentro del mercado de notas estructuradas.”

Los instrumentos que ofrece el mercado

Marex ofrece una nota con vencimiento a nueve meses que puede amortizarse automáticamente antes del vencimiento. En ese caso, los inversionistas recuperan íntegramente el capital si las acciones de SpaceX cierran en fechas predeterminadas al mismo nivel o por encima de su precio inicial. Mientras el producto permanezca vigente, promete un interés mensual de al menos 1,8%, independientemente del comportamiento de la acción. Al vencimiento, protege frente a caídas de hasta el 35%, aunque los inversionistas asumirán todas las pérdidas si el descenso supera ese umbral.

En Morgan Stanley, uno de los instrumentos estructurados ofrece un rendimiento fijo del 40% siempre que las acciones de SpaceX se mantengan estables o suban hasta el vencimiento, previsto para comienzos de 2028. Ese mismo pago también se aplica si la acción cae menos del 50%. Sin embargo, si el descenso supera ese umbral, los inversionistas quedan completamente expuestos a las pérdidas.

Otras entidades que preparan notas estructuradas vinculadas a SpaceX son Citigroup Inc., Wells Fargo & Co. y RBC Capital Markets. Por su parte, GraniteShares presentó anteriormente una solicitud para lanzar un ETF autocancelable ligado a la compañía.

Brachman, de Steward Partners, no es partidario de las notas estructuradas vinculadas a una sola acción debido a lo que considera “la relación inversa entre riesgo y recompensa”.

“Limitan las ganancias potenciales en empresas muy volátiles, pero a menudo dejan al inversionista expuesto a pérdidas ilimitadas” una vez superado el nivel de protección, explicó. “En ese caso, uno podría preguntarse por qué no comprar directamente la acción”.