Estados Unidos: Henrik Rehbinder advierte sobre la crisis interna demócrata y el endurecimiento de las deportaciones

El escenario político de Estados Unidos atraviesa un momento de fuerte tensión de cara a las elecciones legislativas. Según Henrik Rehbinder, los republicanos afrontan un panorama electoral adverso, aunque advirtió que los demócratas también enfrentan desafíos internos que podrían afectar su desempeño parlamentario.

En ese contexto, Rehbinder analizó las dificultades que enfrentan ambos partidos, el crecimiento del ala más progresista dentro del Partido Demócrata y las críticas que persisten sobre la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.

Las divisiones internas del Partido Demócrata

"Se sabe que Trump va a perder posiblemente las elecciones legislativas, los republicanos la tienen bastante negra para este noviembre, pero los demócratas, a pesar de que van a poder conseguir o recuperar la Cámara de Representantes y el Senado posiblemente, ellos tienen también sus propios problemas".

El periodista explicó que dentro del Partido Demócrata crece el peso de los llamados demócratas socialistas, un sector progresista que cuestiona al establishment partidario y que surgió con fuerza tras la presidencia de Trump y las movilizaciones universitarias por el conflicto en Gaza.

"Hay algunos que básicamente están pidiendo lo que se pide una socialdemocracia en Europa... y hay otros que están pidiendo la destrucción del Estado básicamente".

Henrik Rehbinder sostuvo que esta división representa una preocupación para la dirigencia demócrata, ya que los republicanos intentan asociar al partido con posiciones extremas. Además, alertó que un eventual crecimiento de ese sector podría dificultar la aprobación de leyes en un Congreso donde las mayorías suelen definirse por apenas unos pocos votos.

La política migratoria de Trump, bajo cuestionamiento

Consultado sobre los recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Rehbinder afirmó que la estrategia de deportaciones se intensificó, aunque ahora se desarrolla con menor exposición pública. "Se sigue diciendo que se arresta a lo peor de lo peor, pero básicamente sabemos que más del 50% de los arrestados no tienen ningún antecedente de ningún tipo".

El periodista describió que los procedimientos afectan a personas con años de residencia en Estados Unidos y que desempeñan trabajos cotidianos. Como ejemplo, mencionó detenciones de vendedores ambulantes y de madres que llevan a sus hijos a la escuela.

El uso de agentes enmascarados genera preocupación

Otro de los puntos que destacó Rehbinder fue la utilización de agentes de ICE con el rostro cubierto, una práctica que, según indicó, favorece la actuación de delincuentes que se hacen pasar por autoridades migratorias. "Los indocumentados cuando ven un auto sin patente, sin ninguna marca y con gente tapada, no sabe si es ICE o si son ladrones".

Finalmente, recordó que Estados Unidos cuenta con unos 51 millones de inmigrantes y advirtió que la escasez de mano de obra ya comienza a sentirse en distintos sectores productivos. Aun así, señaló que la línea dura en materia migratoria continúa siendo impulsada desde la Casa Blanca, especialmente por el asesor Stephen Miller.