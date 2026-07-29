Argentina perdió competitividad turística y la ocupación hotelera apenas superaría el 60% en vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno comenzaron con un desempeño por debajo de las expectativas para la hotelería argentina. Según Aldo Elías, la ocupación promedio nacional arrancó cerca del 50%, aunque en la última semana mostró una mejora que podría llevar el promedio final por encima del 60%.

"Estuvimos un comienzo de vacaciones de invierno tirando a flojo, con porcentajes de ocupación a nivel país del orden del 50%", señaló el dirigente. Explicó que solo algunos destinos lograron resultados destacados, entre ellos Ushuaia, Bariloche, Puerto Iguazú y, en menor medida, la Ciudad de Buenos Aires.

La competitividad del turismo argentino, en debate

Elías atribuyó el menor movimiento turístico a varios factores, entre ellos la falta de nieve durante buena parte del mes, el desarrollo del Mundial de Clubes y la situación económica. "Probablemente superemos el 60% de ocupación, lo cual no es el mejor de los inviernos", afirmó, al tiempo que sostuvo que el consumo interno aún no logró recuperarse al ritmo esperado.

Consultado sobre el turismo receptivo, fue categórico respecto de la posición del país frente a otros destinos de la región. "Argentina no es competitiva, hay que entenderlo con la claridad que esa frase supone y no darle demasiadas vueltas", afirmó.

El vicepresidente de la Asociación de Hoteleros sostuvo que la principal causa es la elevada carga tributaria. "Mientras tengamos esta presión impositiva, Argentina no va a ser competitiva en ninguna de sus actividades económicas", remarcó. Aunque reconoció que la apreciación de las monedas de Brasil y Chile mejoró parcialmente el escenario, insistió en que el problema estructural sigue siendo el peso de los impuestos.

Sobre la posibilidad de implementar nuevos programas de incentivo al turismo interno, descartó un regreso del PreViaje. "Lo que realmente te va a volver competitivo es la baja de impuestos. No hay otra, no hay otro camino", aseguró, al considerar que los programas de estímulo son soluciones transitorias mientras no se reduzca la presión fiscal.

Empleo hotelero y desafíos del sector

Respecto del empleo, Elías recordó que el sector sufrió una fuerte contracción durante la pandemia, aunque posteriormente comenzó un proceso de recuperación. "Esta industria no puede prescindir del recurso humano", sostuvo, al explicar que la actividad turística depende del trabajo de las personas y no puede reemplazarlo mediante automatización.

En ese sentido, concluyó que el turismo tiene un enorme potencial para generar empleo, pero insistió en que esa capacidad solo podrá desarrollarse plenamente si el país recupera competitividad mediante una reducción de la carga impositiva.