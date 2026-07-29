Roberto Cachanosky: "El peso está condenado hasta que se demuestre que es moneda que vale la pena"

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno abrió un nuevo debate sobre el rol de la autoridad monetaria. Para el economista Roberto Cachanosky, la iniciativa avanza en una dirección correcta al limitar la emisión para financiar al Tesoro, aunque remarcó que una ley, por sí sola, no resolverá los problemas estructurales de la economía argentina.

El economista recordó que la Carta Orgánica fue modificada en numerosas oportunidades y cuestionó la ampliación de funciones realizada en 2012. En ese sentido, sostuvo que "en realidad el Banco Central la función que tiene es preservar el valor de la moneda, no mucho más", y afirmó que el crecimiento económico depende de condiciones para la inversión y no de la autoridad monetaria.

Emisión, utilidades y la necesidad de un Banco Central independiente

Cachanosky respaldó la eliminación de la asistencia monetaria al Tesoro y destacó que "me parece bien que se elimine la posibilidad de que el Banco Central emita pesos para financiar el Tesoro", al señalar que ese esquema es similar al que utiliza la Reserva Federal de Estados Unidos.

Sin embargo, criticó el mecanismo de las transferencias de utilidades al Tesoro. Explicó que muchas de esas ganancias son simplemente contables y no representan ingresos efectivamente realizados. "Es una utilidad de dibujos contables", resumió, al cuestionar que el Banco Central emita pesos sobre ganancias no concretadas.

Además, sostuvo que la emisión monetaria continúa existiendo mediante la compra de dólares y que el Gobierno trasladó parte del déficit cuasi fiscal desde el Banco Central hacia el Tesoro mediante la colocación de deuda. También recordó que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre la necesidad de contabilizar correctamente los intereses devengados para medir el resultado financiero.

Competencia de monedas y el desafío de recuperar la confianza

Más allá de la reforma, Cachanosky afirmó que el principal problema argentino sigue siendo la inseguridad jurídica. "La capacidad que tienen los gobiernos argentinos para violar las leyes que ellos mismos generan" es, a su juicio, uno de los mayores obstáculos para recuperar la confianza.

Por ese motivo, propuso avanzar hacia un esquema de competencia de monedas y eliminar el curso forzoso del peso. "La solución es tener competencia de monedas", afirmó, al considerar que los ciudadanos deberían poder elegir libremente con qué moneda ahorrar, operar y pagar impuestos.

Finalmente, explicó que la desconfianza de los argentinos hacia el sistema financiero responde a experiencias pasadas como el Plan Bonex, la pesificación y la estatización de los ahorros previsionales. "El peso está condenado acá por muchos años hasta que se demuestre que es moneda que vale la pena", concluyó.