El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas superaron los US$ 49.000 millones

Luego de la pausa de este martes en la acumulación de reservas, el Banco Central compró US$ 36 millones. Esta adquisición se ubica por debajo del promedio del mes de US$ 105 millones.

Las reservas brutas alcanzaron los US$ 49.200 millones y las netas terminaron en US$ 11.677 millones, de acuerdo con datos del economista Federico Machado.

En el mes, la autoridad monetaria ya acumuló US$ 1.999 millones y en el año ya suman US$ 13.164 millones.

Este martes, el Central interrumpió una racha de compras en 135 jornadas consecutivas que comenzó el 3 de enero de este año.

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Desde PPI explicaron que la ausencia de compras no fue casual ya que coincidió con el fixing de la D31L6, la LELINK que vence este viernes y que llegaba al ajuste con un outstanding de US$ 2.247 millones, "el mayor entre todos los instrumentos dólar-linked que fijaron este año".

Según la consultora, “los días de fixing de los instrumentos DL, el BCRA suele moderar sus compras en el mercado oficial. En todos los episodios de ajuste de estos instrumentos durante 2026, las compras del Central quedaron por debajo del promedio diario de cada mes”.

“Hasta ayer, el máximo había sido de US$ 55 millones y el mínimo de US$ 32 millones. La ausencia total de compras registrada ayer profundiza esa dinámica”, añadieron.

Las cotizaciones del dólar

El dólar oficial terminó la jornada sin cambios en su cotización, a $1.465 y $1.515 para la puntas compradora y vendedora, respectivamente, marcando caídas de 5 pesos con respecto al martes.

Por su parte, el Dólar blue cerró sin cambios, a $1.550 y $1.570. El dólar mayorista se vendió a $1.496, con una baja de dos pesos.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP se vendió a $1.524,7 y el Contado Con Liquidación (CCL) a $1.585,8.