Reforma del Banco Central: alertan sobre los riesgos de limitar su capacidad de intervención

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que el Gobierno anunciará por cadena nacional busca redefinir el rol de la autoridad monetaria, con un fuerte énfasis en la estabilidad de la moneda, la prohibición del financiamiento al Tesoro y un mayor grado de independencia institucional. Sobre el alcance de la iniciativa, Pablo Das Neves analizó cuáles podrían ser sus principales efectos sobre la política monetaria y el funcionamiento del organismo.

El economista explicó que "el principal lineamiento sería la prohibición de emitir, como así también lo que sería la prohibición del financiamiento al tesoro", una medida que, según indicó, pretende reforzar la credibilidad de la política monetaria. Además, sostuvo que la propuesta "está enmarcada dentro de lo que es una política restrictiva, que no es una extravagancia a mundial", y recordó que existen antecedentes similares, como el caso de Perú, donde esas limitaciones incluso tienen rango constitucional.

Un Banco Central más independiente, pero con menos herramientas

A su juicio, el objetivo central es "mandar una señal al mercado de una seriedad desde el punto de vista de lo monetario", dejando atrás la denominada dominancia fiscal.

Das Neves aclaró que el impacto de la reforma no debe sobredimensionarse. "Hay que explicar que, digamos, esta reforma no es una solución mágica, no sea que el día de mañana va a cambiar totalmente la economía", afirmó. En ese sentido, consideró que el anuncio "apunta más a dar una señal a los mercados" y representa una consolidación de las políticas económicas orientadas al mercado.

Además, destacó una contradicción respecto del discurso inicial del presidente Javier Milei. "Es hasta paradójico, porque en su momento Milei lo que había planteado era que iba a destruir, a detonar el Banco Central, y lo que está haciendo ahora es fortalecerlo y blindarlo", señaló.

El especialista explicó que, a diferencia de organismos como la Reserva Federal de Estados Unidos, que combina la estabilidad monetaria con el objetivo de pleno empleo, el nuevo esquema argentino concentrará exclusivamente su misión en preservar el valor de la moneda.

Los riesgos de restringir la intervención del Banco Central

Para Das Neves, uno de los principales efectos de la reforma será la reducción de la capacidad de respuesta ante situaciones excepcionales. "Con esta reforma, el Banco Central da una señal a los mercados de una mayor estabilidad, pero al mismo tiempo se ata las manos y se quita las facultades para intervenir ante lo que podría ser una crisis", advirtió.

Asimismo, consideró que una eventual eliminación total de las restricciones cambiarias debería implementarse con cautela. "El peligro hoy de levantar un cepo de esta manera... es probablemente tener una corrida bancaria y que el banco no pueda participar", sostuvo, debido a las nuevas limitaciones que impondría la Carta Orgánica.

Finalmente, resumió el desafío que enfrenta la iniciativa oficial: "Si bien esta es una reforma positiva en el sentido de una señal a los mercados, también se está atando las manos el Banco Central para poder intervenir en la economía".