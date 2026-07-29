Milei anunciará la reforma del BCRA, pero las dudas en el Congreso complican el paquete completo

El presidente Javier Milei anunciará este jueves 30 de julio la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, junto con un mecanismo de cierre de áreas de la administración, "shutdown", y cambios en el Código Penal. El mensaje será grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y transmitido por cadena nacional. Aunque los tres puntos serán presentados como parte de un mismo paquete, podrían llegar al Congreso en momentos diferentes.

La reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA) será el primer proyecto enviado. El llamado "shutdown" y la posible incorporación de sanciones penales quedarían para una segunda etapa del semestre, sin una fecha establecida. El Gobierno todavía debe definir cómo funcionará el cierre administrativo y de qué manera se tipificaría el delito vinculado con la emisión.

"Conviene no mezclar. Son dos temas distintos, si lo metés en el mismo se confunden las discusiones", explicaron fuentes oficiales. En La Libertad Avanza creen que los cambios en la Carta Orgánica pueden avanzar con mayor facilidad que el resto del paquete. "Es una de las grandes propuestas de Javier para su gobierno, no sería una buena estrategia mandarlo todo junto", señalaron desde el bloque.

Qué cambios prepara el Gobierno para el Banco Central

El proyecto fue elaborado por Milei junto con el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el titular del BCRA, Santiago Bausili. Uno de los cambios recaerá sobre el artículo 3 de la Carta Orgánica, modificado en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad. La Casa Rosada busca revisar el mandato múltiple incorporado en aquella reforma.

Santiago Bausili y Luis Caputo

La iniciativa también prohibiría los adelantos transitorios al Tesoro, utilizados para transferir recursos desde el Banco Central al Estado nacional. Milei pretende impedir que futuras administraciones recurran a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. La eventual responsabilidad penal de los funcionarios que autoricen esas operaciones quedaría incluida en otro expediente.

La figura penal todavía no tiene una redacción cerrada. "No sabemos bien aún cómo vamos a hacer la tipificación del delito", admitió una fuente con conocimiento del proyecto. En el oficialismo reconocen que ese punto y el cierre administrativo concentrarán las mayores discusiones.

La letra chica del cierre administrativo

El segundo tramo obligaría al Poder Ejecutivo a solicitar autorización del Congreso para aumentar gastos por encima del presupuesto aprobado. Si el Legislativo rechazara la ampliación, el mecanismo podría derivar en el cierre de áreas de la administración. El Gobierno todavía analiza qué funciones quedarían alcanzadas.

Ante las primeras críticas opositoras, funcionarios nacionales aclararon que seguridad, salud y educación estarían exceptuadas. La medida afectaría gastos corrientes y pagos a proveedores, aunque esos límites aún no fueron incorporados a una versión definitiva. "Hay que ver el alcance de lo que vamos a entender por cierre del gobierno", reconocieron en Balcarce 50.

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Tampoco está resuelto si los proyectos ingresarán por la Cámara de Diputados o por el Senado. Patricia Bullrich coincide con el contenido del primer tramo y tendría un papel central si el trámite comenzara en la Cámara alta. Martín Menem ocuparía ese lugar si la Casa Rosada eligiera Diputados como cámara de origen.

Karina Milei y Diego Santilli mantienen conversaciones con los gobernadores para conseguir apoyo a la eliminación de las elecciones primarias, al menos durante 2027. En el Gobierno no quieren que el paquete vinculado con el Banco Central enturbie esa negociación. El cierre administrativo y la reforma penal continúan sin fecha de ingreso.