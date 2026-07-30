La carrera por la inteligencia artificial cambió: qué buscan ahora China y Estados Unidos

La competencia por el liderazgo en inteligencia artificial (IA) atraviesa una nueva etapa en la que el objetivo ya no pasa únicamente por desarrollar el modelo más avanzado, sino también por lograr que sea el más adoptado a nivel mundial. En este escenario, China y Estados Unidos disputan el liderazgo tecnológico con estrategias diferentes que también impactan en la economía y la geopolítica.

En ese contexto, Sebastián Di Doménica, especialista en inteligencia artificial, analizó cómo evolucionó esta competencia, el avance del código abierto impulsado por China y el papel que tendrá la adopción de estos modelos en el equilibrio global durante los próximos años.

China apuesta al código abierto para ganar adopción

La carrera por el liderazgo en inteligencia artificial atraviesa una nueva etapa en la que ya no solo importa desarrollar el modelo más avanzado, sino también lograr que sea el más utilizado a nivel global. Así lo explicó Sebastián Di Doménica, especialista en inteligencia artificial, quien sostuvo que la competencia entre China y Estados Unidos redefine el escenario tecnológico, económico y geopolítico internacional.

Di Doménica afirmó que actualmente existen dos grandes protagonistas en la carrera tecnológica. "En el mundo hay dos grandes jugadores con relación a la inteligencia artificial y a la tecnología, que son Estados Unidos y China", señaló. En ese sentido, explicó que el liderazgo en IA tendrá consecuencias directas sobre la economía y la influencia global de cada país.

Según el especialista, la competencia evolucionó en los últimos meses. "Hasta hace unos meses Estados Unidos y China competían para ver quién tenía el modelo de inteligencia artificial más desarrollado y más avanzado", recordó. Sin embargo, advirtió que el foco cambió porque ambos alcanzaron un alto nivel de desarrollo tecnológico.

En este nuevo escenario, China impulsa una estrategia basada en el código abierto para facilitar la adopción de sus modelos por parte de empresas y organizaciones. "China, justamente para apostar a que muchos adopten los sistemas chinos de inteligencia artificial, los están haciendo de código abierto", explicó. De esta manera, las compañías pueden descargar los modelos y adaptarlos a sus propias necesidades, una ventaja que, según Di Doménica, puede acelerar su expansión internacional.

La inteligencia artificial también define el equilibrio geopolítico

El especialista remarcó que la disputa tecnológica excede el ámbito empresarial y se transformó en una competencia por la influencia global. "La inteligencia artificial es una carrera global cada vez más importante", sostuvo, al considerar que quien logre imponerse tendrá una posición privilegiada en la economía y en la geopolítica.

En ese contexto, explicó que el presidente chino Xi Jinping busca posicionar a su país como referente internacional en materia de gobernanza de la inteligencia artificial. Según detalló, durante una conferencia internacional realizada en Shanghái propuso avanzar hacia un esquema de cooperación global que permita fortalecer el desarrollo de esta tecnología.

Además, Di Doménica destacó que China cuenta con una amplia red de aliados en el denominado Sur Global, incluidos los países BRICS, África y parte de América Latina, mientras que Estados Unidos mantiene una estrategia apoyada en empresas tecnológicas privadas de alcance mundial. "Hoy lo que compiten los dos países, estas dos potencias, es por ver qué país gana en la cantidad de adopción que tienen estos modelos", concluyó.