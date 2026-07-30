Eduardo Reina explicó por qué la crisis migratoria en Ceuta preocupa a toda Europa

La situación migratoria en Ceuta volvió a instalar el debate sobre las políticas de control fronterizo y el desafío que enfrenta Europa frente al incremento de personas que intentan ingresar desde el norte de África. La ubicación estratégica del enclave español y la presión sobre sus recursos reavivaron la discusión sobre cómo responder a esta problemática.

En ese contexto, el analista político Eduardo Reina analizó las características del fenómeno migratorio, el rol de España y la Unión Europea, además de advertir sobre la participación de organizaciones criminales y la necesidad de avanzar en soluciones de largo plazo.

Europa frente a una crisis migratoria

La creciente llegada de migrantes desde Marruecos hacia Ceuta volvió a poner en el centro del debate la política migratoria europea. En diálogo con Canal E, el analista político Eduardo Reina explicó el contexto geográfico que facilita estos cruces y sostuvo que el problema excede a España, ya que se trata de una de las principales puertas de ingreso al continente europeo.

"Ceuta es un territorio español dentro del territorio africano", explicó Reina al describir la singular ubicación de este enclave español. Según detalló, muchas personas intentan alcanzar la costa nadando entre tres y cuatro kilómetros luego de un "relajamiento del control por parte de Marruecos", una situación que, afirmó, ya provocó decenas de víctimas fatales.

Para el analista, el desafío no puede resolverse únicamente con mayores controles fronterizos. "El mundo de la inmigración hay que tratarlo desde otra forma. No se puede poner muros en el agua con tensiones permanentes", remarcó.

Reina consideró que la Unión Europea debe involucrarse activamente porque "una vez que tocan territorio español, están tocando Europa". En ese sentido, sostuvo que España tiene la obligación de proteger sus fronteras, pero también de garantizar condiciones humanitarias para quienes llegan. "Hay que darle una protección moral y ética, porque en definitiva no lo podés tirar al agua otra vez", afirmó.

Asimismo, describió un escenario de fuerte saturación en los dispositivos de asistencia. "Los centros de acogida que están programados para X cantidad están desbordados", señaló, al explicar que muchas personas permanecen en espacios abiertos recibiendo ayuda de la Cruz Roja debido a la falta de capacidad.

Mafias, presión sobre España y crisis política

Reina también alertó sobre la participación de organizaciones criminales que lucran con la desesperación de los migrantes. "Hay muchas mafias con respecto a esto, que eso es lo que hay que erradicar", sostuvo, al explicar que estas redes cobran dinero para acercar a las personas hasta los puntos desde donde intentan cruzar a nado e incluso trasladan menores en pequeñas embarcaciones.

El especialista destacó además la magnitud del impacto sobre Ceuta. Con una población cercana a los 80.000 habitantes, el ingreso de unos 2.000 migrantes en pocos días representa una presión extraordinaria sobre los recursos locales. En ese contexto, planteó la necesidad de redistribuir la atención en el resto del país y de avanzar en políticas comunes dentro de la Unión Europea.

Finalmente, advirtió que esta emergencia se suma a un escenario complejo para España, marcado por incendios forestales, causas judiciales que involucran a dirigentes políticos y un clima de elevada tensión institucional.