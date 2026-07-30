Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: cuáles son los tres cambios principales

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central aparece como una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno nacional. El proyecto busca modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria con el objetivo de fortalecer la estabilidad de la moneda, limitar la asistencia al Tesoro y otorgarle mayor independencia institucional.

En ese marco, el economista Diego Piccardo analizó los principales cambios previstos en la propuesta y explicó cómo impactarían sobre la política monetaria, el financiamiento del Estado y el rol que desempeñará el Banco Central en caso de aprobarse la reforma.

Menos emisión y mayores límites al financiamiento del Tesoro

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se perfila como uno de los proyectos económicos más relevantes del Gobierno. En diálogo con Canal E, el economista Diego Piccardo explicó que la iniciativa apunta a redefinir el funcionamiento de la entidad con tres ejes centrales: concentrar su misión en la estabilidad de la moneda, restringir el financiamiento del Tesoro y reforzar la independencia de sus autoridades.

"El objetivo va a pasar a ser solamente uno, que va a ser preservar el valor de la moneda", sostuvo Piccardo. Según explicó, el proyecto elimina los múltiples objetivos incorporados en la reforma de 2012 y concentra la función del Banco Central en controlar la inflación y evitar episodios de aceleración de los precios. "El Banco Central como único objetivo va a ser mantener la inflación a raya y evitar episodios de inflación acelerada", remarcó.

Uno de los cambios más importantes será la eliminación de mecanismos que permitían asistir financieramente al Estado mediante emisión monetaria. En ese sentido, Piccardo explicó que "el Banco Central no va a tener que emitir para nada que no considere que atenta contra la estabilidad de precios", lo que impediría utilizar la emisión para cubrir déficits fiscales.

Además, detalló que la reforma limitará tanto los adelantos transitorios como la transferencia de utilidades al Tesoro. "La nueva Carta Orgánica le va a prohibir al Banco Central transferir utilidades que sean provocadas por ganancias, por el mero hecho de tener reservas en dólares y que suba el tipo de cambio", explicó. En cambio, aclaró que las utilidades provenientes de inversiones financieras sí podrán transferirse, aunque exclusivamente para cancelar deuda con el propio Banco Central.

Mayor independencia del Banco Central

El tercer eje de la iniciativa está vinculado al fortalecimiento institucional del organismo. Para Piccardo, la estabilidad monetaria requiere que las autoridades del Banco Central queden menos expuestas a los cambios de gobierno.

"Eso le da cierta espalda política al presidente del Banco Central para poder desenvolverse con independencia", afirmó al explicar que la propuesta prevé mandatos que trasciendan los ciclos presidenciales y que tanto la designación como una eventual remoción requieran el aval de los dos tercios del Senado.

Respecto del debate parlamentario, el economista consideró que la iniciativa podría encontrar respaldo mayoritario, aunque anticipó resistencia de los sectores vinculados al kirchnerismo. "Yo creo que los sectores más ligados a lo que es el Kirchnerismo va a estar en contra de votar esta reforma", concluyó.