Aseguran que los incentivos a la formalización pueden reducir hasta un 12% el costo laboral para las empresas

La puesta en marcha de la reforma laboral incorporó nuevas herramientas destinadas a fomentar el empleo registrado y mejorar las condiciones para las pequeñas y medianas empresas. Entre las principales medidas se destacan el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que buscan reducir los costos de contratación y promover la registración de trabajadores.

En ese contexto, Jorge Murace, cofundador de PMP Estudios, explicó cómo funcionarán estos beneficios, cuáles serán sus requisitos y qué impacto podrían tener tanto sobre las empresas como sobre el mercado laboral formal.

Incentivos para el empleo formal y el nuevo Fondo de Asistencia Laboral

La implementación de la reforma laboral incorpora nuevos instrumentos destinados a incentivar el empleo registrado y mejorar las condiciones para las pequeñas y medianas empresas. En ese marco, Jorge Murace, cofundador de PMP Estudios, analizó el alcance de las medidas y aseguró que el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) tendrá un impacto concreto sobre los costos de contratación.

"Lo que establece es una reducción en los costos, en las contribuciones laborales a la seguridad social", explicó. Según detalló, el beneficio implica una reducción de entre el 60% y el 70% de las contribuciones patronales, lo que "se traduce en un ahorro de entre un 10 y un 12% en el costo laboral" para las nuevas incorporaciones realizadas bajo este régimen durante un período de 48 meses.

Frente a los cuestionamientos sobre un posible impacto en el financiamiento del sistema previsional, Murace sostuvo que el objetivo es ampliar la base de trabajadores registrados. "Lo que se quiere hacer es incentivar a que personas que hoy están dentro de la informalidad pasen al flujo formal y eso genere mayores ingresos", afirmó.

Respecto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), explicó que comenzará a regir el 1 de noviembre y será obligatorio para todos los empleadores. "El FAL no es optativo, es obligatorio, y va a ser para todos los empleadores", indicó. Además, precisó que permitirá ayudar a financiar futuras indemnizaciones mediante una reducción parcial de las contribuciones patronales destinadas al sistema previsional.

Murace también aclaró que el RIFL estará dirigido únicamente a nuevas contrataciones que cumplan determinados requisitos, como trabajadores que hayan permanecido desempleados o que provengan de la informalidad.

El RIMI busca impulsar inversiones de las pymes

En relación con el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), el especialista señaló que estará vigente hasta mayo de 2028 y ofrecerá beneficios fiscales para las empresas que realicen inversiones mínimas establecidas según su tamaño.

"Los beneficios van a ser, por un lado, en el impuesto a las ganancias, una amortización acelerada... y una devolución anticipada de los créditos fiscales en el IVA", explicó. El objetivo es mejorar la liquidez de las pymes y facilitar proyectos de inversión mediante la recuperación anticipada de saldos fiscales.

Finalmente, Murace aseguró que las empresas ya comenzaron a utilizar el régimen de formalización laboral. "Muchos de nuestros clientes están tomando empleados bajo este régimen", sostuvo, y remarcó que la herramienta está favoreciendo la incorporación de trabajadores registrados, especialmente entre quienes anteriormente desarrollaban actividades en la informalidad.