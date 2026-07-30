La industria textil opera al 40% de su capacidad y ya cerraron 800 empresas

La industria textil argentina atraviesa un momento de fuerte retracción, con una caída del consumo, un aumento de las importaciones y una utilización de la capacidad productiva muy por debajo de los niveles habituales. El sector advierte que este escenario también afecta a otras ramas de la industria y refleja las dificultades que atraviesa el mercado interno.

En ese contexto, Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación ProTejer, analizó la situación que enfrenta la actividad, explicó las causas de la baja en la producción y las ventas, y advirtió sobre el impacto que tiene la pérdida del poder adquisitivo en el desempeño de las empresas textiles.

El consumo, el principal problema de la industria

La industria textil argentina atraviesa un escenario de fuerte retracción, marcado por la caída del consumo, el incremento de las importaciones y una utilización de la capacidad instalada muy por debajo de los niveles históricos. Así lo sostuvo Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación ProTejer, quien aseguró que el problema excede al sector textil y alcanza a gran parte de la industria nacional.

Según explicó, el crecimiento de las importaciones de indumentaria no se tradujo en una baja de precios ni en una recuperación de las ventas. "La industria no solo sigue cayendo la producción, sigue cayendo la venta, tanto de lo nacional como de lo importado", afirmó. Además, remarcó que "la gente cada vez compra menos" y atribuyó esa situación a la pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

Meloni sostuvo que el deterioro del consumo responde principalmente al aumento del costo de vida. "El consumo está totalmente erosionado", señaló, al tiempo que enumeró los incrementos registrados en servicios como electricidad, gas y agua. En ese contexto, explicó que las familias priorizan gastos esenciales antes que la compra de indumentaria.

El dirigente también aseguró que la crisis alcanza a numerosos sectores productivos. "Tenemos uno empatado, tres ganadores y diez que pierden", describió al referirse al panorama que observan desde Industriales Pymes Argentinos, donde, según indicó, rubros como muebles, plástico, construcción, calzado, metalurgia y papel registran una fuerte caída de la actividad.

Respecto de quienes plantean que la industria debe "reinventarse", Meloni rechazó esa idea y afirmó que los países desarrollados fortalecen su producción mediante políticas de protección al trabajo nacional. "Lo de reinventarse es un concepto paupérrimo", expresó.

Capacidad instalada, cierre de empresas y perspectivas

Al analizar la situación productiva, Meloni indicó que la industria textil trabaja actualmente con apenas el 40% de su capacidad instalada. "De cada 10 máquinas, hay 6 máquinas paradas", explicó, y agregó que el sector ya sufrió el cierre de cientos de empresas. "Nosotros éramos 3.900 textiles, hoy somos 3.100 porque 800 ya cerraron", afirmó.

De cara a los próximos meses, anticipó un escenario complejo y estimó que la actividad podría encontrar un piso cercano al 30%. Además, comparó el actual programa económico con otras etapas de la historia argentina y sostuvo que se están repitiendo políticas que, según su visión, ya tuvieron consecuencias negativas para la producción y el empleo.

Pese al panorama adverso, Meloni destacó la capacidad de resistencia del entramado pyme y dejó un mensaje final sobre el comportamiento histórico del sector. "El textil es el primero que se cae y el primero que se levanta", concluyó.