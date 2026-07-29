Quirno, Caputo y Karina Milei preparan un viaje a China para avanzar con acuerdos comerciales

El Gobierno de Javier Milei prepara un viaje a China antes de fin de año con el objetivo de avanzar en negociaciones comerciales y fortalecer el vínculo económico con Beijing. La visita estaría encabezada por el canciller Pablo Quirno, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Quirno confirmó que la administración argentina trabaja en la definición de fechas para el desembarco en China y explicó que el viaje se concretará una vez que se resuelvan algunos temas pendientes en la agenda bilateral.

Exembajador en Brasil: “Quirno no tiene formación para ser canciller”

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“Estamos buscando fechas. Tenemos planeado ir con Karina Milei y Luis Caputo en función de las negociaciones comerciales que estamos teniendo con las autoridades chinas”, señaló el canciller en declaraciones radiales.

El Gobierno busca avanzar en acuerdos con China

Según explicó Quirno, la visita tendrá como eje principal las conversaciones económicas y comerciales con funcionarios del gobierno de Xi Jinping. Además, aclaró que la relación bilateral atraviesa un buen momento pese al alineamiento internacional de la Argentina con Estados Unidos.

“Las relaciones están bien”, afirmó el canciller, quien aseguró que existe un diálogo permanente con las autoridades chinas.

El funcionario también anticipó que la delegación argentina viajará antes que el presidente Milei, quien todavía no tiene una fecha confirmada para una visita oficial al país asiático. “Iremos antes que vaya el Presidente. Esperamos que sea este año”, sostuvo.

El vínculo entre Argentina y China y el swap del Banco Central

Uno de los temas centrales de la agenda bilateral es la situación del swap de monedas entre Argentina y China, un acuerdo vigente desde hace años y cuya renovación fue negociada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante una visita a Shanghái en junio.

El mecanismo financiero, que Argentina mantiene con el gigante asiático desde hace 17 años, tiene una fecha de vencimiento próxima y forma parte de las conversaciones entre ambos gobiernos.

China, un socio clave para la economía argentina

Mantener una relación fluida con Beijing representa un punto estratégico para Argentina, ya que China es el segundo socio comercial del país después de Brasil.

Según datos del INDEC, durante 2026 el intercambio comercial con China dejó hasta el momento un saldo negativo de US$3092 millones, el mayor déficit registrado por Argentina en sus relaciones comerciales.

En ese período, China representó el 9,9% de las exportaciones argentinas y el 23,4% de las importaciones totales. Las ventas nacionales al país asiático crecieron un 59,1% interanual durante el primer semestre, hasta alcanzar los US$4891 millones.

En tanto, las importaciones provenientes de China registraron una caída del 3,8% respecto del mismo período de 2025, con un total de US$7983 millones.

La relación entre Milei y Xi Jinping

El primer encuentro entre Javier Milei y Xi Jinping ocurrió durante la cumbre del G20 de noviembre de 2024, realizada en Brasil. Desde entonces, el Gobierno argentino anunció en distintas oportunidades una posible visita presidencial a China, aunque hasta el momento no se concretó.

La nueva misión encabezada por Quirno, Caputo y Karina Milei buscará avanzar en acuerdos económicos mientras la administración libertaria intenta sostener el vínculo con uno de sus principales socios comerciales internacionales.

LB/MSS