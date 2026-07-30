Se complica la llegada de Rafael Grossi a la Secretaría General de la ONU tras la primera votación informal

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) se reunió para comenzar a debatir las candidaturas a la Secretaría General de la ONU y, bajo un estricto hermetismo, dejaron trascender su primer sondeo informal que ubicó a dos candidatas latinoamericanas primeras, seguidas del diplomático argentino Rafael Grossi.

Si bien es una instancia de votación informal que no es vinculante, y todavía faltan meses para que los miembros del órgano ejecutivo de la ONU emitan el voto, marca una tendencia que ya se venía manejando en los pasillos de Nueva York desde principio de año: cada vez cobra más fuerza la idea de que una mujer esté al mando del máximo organismo internacional por primera vez en sus 80 años de historia.

"Es tiempo de mujeres". La frase del representante mexicano ante las Naciones Unidas (ONU), Peter Thomas Muñoz Ledo, resumió lo que fue la encuesta informal (straw poll) de este jueves 30 de julio. En primer lugar quedó la costarricense Rebeca Gynspan, actual secretaria general de la UNCTAD. Es una de las candidatas más fuertes en función de su perfil técnico, especialmente por haberse posicionado como una de las negociadoras del acuerdo que permitió la salida de granos ucranianos por el Mar Negro en plena guerra en Europa. La segunda "más votada" fue Carolyn Rodrigues-Briket, reforzando la percepción del factor género en la definición, respaldada por China, que fue hasta el momento el único miembro permanente que se expresó públicamente sobre el tema.

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Mientras los representantes chino y ruso llegaban juntos, y otras delegaciones evitaban hablar con la prensa, ocurrió la primera consulta reservada en el Consejo de Seguridad para perfilar la defición del sucesor de António Guterres. La instancia consistió en una única votación en la que los 15 integrantes pueden expresar si alientan (encourage), desalientan (discourage) o no tienen opinión (no opinion) sobre cada postulante, según explicó Mukongo Ngay, el representante de la República Democrática del Congo, país que preside el órgano ejecutivo de la ONU.

El director de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, reconocido por su intervención en las guerras de Ucrania e Irán, quedó en tercer lugar según el sondeo informal como en la encuesta que había realizado Bloomberg un día antes. Aunque todavía faltan varias rondas de debate antes de la definición, diplomáticos consultados por PERFIL coinciden en que el resultado constituye la primera "foto política" de una carrera donde el factor género comenzó a ganar peso frente a los currículums individuales. "El resultado habla por sí solo", indicaron, con preocupación.

Rafael Grossi

El proceso se desarrolla mientras la organización inicia formalmente el debate sobre el futuro liderazgo en un contexto de cuestionamientos al multilateralismo y de retirada de Estados Unidos, el principal aportante de la ONU. Durante la apertura del debate de candidatos del 23 de julio, la presidenta de la Asamblea General definió a Naciones Unidas como "el corazón del multilateralismo" y llamó a encontrar "soluciones concretas" e "imparciales" para los principales desafíos globales, recordando que la organización representa a "8.000 millones de ciudadanos del mundo", y enfatizando lo que luego revelaría el primer sondeo informal: que la "mitad de la población mundial son mujeres y niñas".

En ese sentido, este jueves el representante estadounidense ante la ONU sostuvo que el próximo secretario general deberá impulsar una profunda "reforma de la institución", con "menos sede y más terreno" ("less headquarters and more field"), un perfil asociado al discurso de Grossi. El "papa nuclear", por su parte, mantuvo esa línea en su discurso en la misma semana donde la delegación argentina volvía a votar junto a Estados Unidos e Israel contra una resolución de la Asamblea General sobre los derechos humanos.

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