Villarruel volvió a cruzar a Milei: “Me preocupa que replique insensateces”

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a cuestionar a Javier Milei y expresó su preocupación por las declaraciones del Presidente luego de que compartiera una publicación que la vinculaba con una supuesta maniobra política en su contra. “Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos”, escribió.

El mensaje fue publicado este jueves en su cuenta de X, en respuesta a un usuario que le mostró una captura de una publicación difundida por la diputada oficialista Lilia Lemoine. Villarruel cuestionó el contenido y aseguró que siente una “genuina preocupación” por las acusaciones que, según consideró, Milei replica “en Argentina y el exterior”.

“El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez”, agregó la vicepresidenta, en referencia a la difusión del mensaje que la involucraba.

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El cruce comenzó cuando Lemoine publicó un mensaje en el que vinculó a Villarruel con dirigentes peronistas y la acusó de formar parte de una supuesta estrategia política contra el Gobierno. La publicación generó una respuesta inmediata de la vicepresidenta.

“¿Esta locura galopante la retwitteó el Presidente? Parece contagioso el delirio”, escribió Villarruel al compartir la captura del mensaje.

Además, la vicepresidenta apuntó directamente contra la diputada oficialista y lanzó una dura crítica. “Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”, sostuvo, en alusión al otro apellido de Lemoine.

El nuevo enfrentamiento profundiza las diferencias dentro del oficialismo, que desde hace meses atraviesa una relación tensa entre Milei y Villarruel. La vicepresidenta ya había marcado distancia en distintas oportunidades con algunas decisiones del Gobierno y ahora volvió a cuestionar públicamente al Presidente.

LB/ML