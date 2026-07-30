Los insultos de Javier Milei: qué estrategia política hay detrás y cuáles son sus riesgos

Los insultos de Javier Milei volvieron a colocarlo en el centro de la discusión pública. En distintos momentos, el Presidente apuntó contra jueces brasileños, periodistas, gobernadores, dirigentes opositores y actores políticos con los que el Gobierno necesita negociar.

El último episodio ocurrió en Brasil, donde Milei insultó a Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes. Sus palabras generaron un rechazo extendido entre autoridades políticas y judiciales y abrieron un nuevo frente diplomático con el principal socio comercial de la Argentina.

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Brasil no fue un hecho aislado. La confrontación permanente de Javier Milei forma parte de una manera de intervenir en el debate público que lo acompañó antes de llegar a la Casa Rosada y que mantuvo durante toda su gestión.

La sucesión de episodios reabrió una pregunta central. ¿Los agravios responden únicamente al carácter del mandatario o funcionan también como una estrategia política para dominar la agenda, polarizar y fortalecer a su electorado?

La discusión cobró fuerza después de un mes en el que el Mundial 2026 desplazó a la política del centro de la conversación. La atención pública quedó concentrada en la Selección argentina y la agenda del Gobierno perdió protagonismo frente a un acontecimiento extraordinario.

Una vez terminado el torneo, la escalada verbal volvió a ubicar al Presidente en las portadas. Milei consiguió recuperar centralidad, aunque lo hizo a partir de una disputa que provocó críticas generalizadas y abrió interrogantes sobre los costos políticos de sus insultos.

Los insultos como estrategia para recuperar centralidad

Para Juan Adaro, director de Pulso Consultora, el estilo personal y la estrategia política de Milei son elementos difíciles de separar. El Presidente utilizaba el insulto mucho antes de ingresar formalmente a la política y lo convirtió en parte de su identidad pública.

“Milei es así desde mucho antes de ser político. Cualquiera que lo vio de panelista sabe que el insulto no lo inventó para una campaña”, explicó Adaro ante la consulta de PERFIL.

Sin embargo, el consultor consideró que Milei descubrió que esa forma de expresarse tenía un rendimiento político y electoral. “Lo que hizo fue darse cuenta de que eso que le salía naturalmente rendía electoralmente y lo sistematizó”, señaló.

“Es genuino y es estrategia al mismo tiempo”, resumió Adaro. La fórmula encaja, además, en un contexto internacional marcado por el crecimiento de liderazgos que polarizan, rompen las formas y cuestionan los códigos tradicionales.

Javier Milei y Lula Da Silva

El director de CB Global Data, Cristian Buttié, coincidió en que los modos presidenciales forman parte de la marca personal de Milei. Sin embargo, aclaró que eso no impide que funcionen como una herramienta de construcción política.

Para Buttié, el Presidente trasladó la lógica de las redes sociales a la comunicación política cotidiana. Las frases breves, provocadoras y agresivas generan un impacto mayor que los discursos extensos y consiguen penetrar rápidamente en la conversación pública.

“Es llevar la dinámica de las redes sociales, principalmente de X, a la vida real”, explicó. Las palabras que provocan un fuerte llamado de atención consiguen instalarse mientras que los mensajes más largos pueden pasar inadvertidos.

Martín Ostoloza, director de Innova Opinión Pública, definió la confrontación como algo más profundo que una estrategia de comunicación. En su análisis, se trata de un método de gobierno que busca mantener movilizada a la comunidad política y organizar el debate alrededor del líder.

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“El combustible es el conflicto que enciende la llama de la polarización”, afirmó. Para el consultor, esos liderazgos nacen dentro de escenarios polarizados y necesitan sostenerlos para conservar poder.

El mecanismo consiste en desafiar, ridiculizar y banalizar a las élites, a las que Milei presenta como representantes del statu quo. De esa forma, el Presidente conserva la identidad de dirigente nuevo, distinto y disruptivo.

El conflicto también le garantiza una presencia cotidiana. Frente a una oposición fragmentada y con dificultades para instalar temas propios, Milei se convierte en el principal ordenador de la agenda política a través de sus declaraciones y enfrentamientos.

Esa capacidad pudo adquirir mayor importancia después del Mundial. Durante varias semanas, el Gobierno tuvo pocas posibilidades de competir con la atención generada por el fútbol y la actuación de la Selección argentina.

La confrontación con Brasil consiguió devolver a Javier Milei al centro de la escena. Sus declaraciones provocaron respuestas dentro y fuera del país y obligaron a dirigentes, funcionarios y medios de comunicación a discutir nuevamente alrededor de su figura.

Javier Milei saluda a la militancia de La Libertad Avanza

La estrategia tiene resultados claros dentro del electorado propio. Según una medición nacional de julio aportada por Adaro, al 82% de los votantes de La Libertad Avanza las formas del Presidente no le resultan un problema.

Para ese sector, los agravios pueden ser leídos como señales de autenticidad, firmeza e independencia. La negativa a respetar los códigos de la diplomacia o de la política tradicional refuerza la imagen de un dirigente que no modifica sus posiciones.

Buttié ubicó el núcleo duro de Milei entre el 25% y el 27%. Es un sector que valora al Presidente que grita, insulta, canta y se muestra disruptivo frente a sus adversarios.

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La confrontación permite conservar la fidelidad de ese electorado y sostener su nivel de movilización. Sin embargo, la capacidad de mantener un piso alto no garantiza que el Gobierno pueda ampliar su base.

Según los datos citados por Adaro, al 60% de los argentinos les molestan mucho o bastante las formas de Milei. La aceptación de ese estilo aparece, además, condicionada por los resultados económicos.

El 41% de los consultados afirmó que tolera los modos presidenciales siempre que el Gobierno resuelva el problema económico. “Confrontar a ese nivel es gratis mientras la economía acompaña”, explicó Adaro.

Cuando los resultados se demoran, la misma actitud puede cambiar de significado. Lo que antes se interpretaba como valentía o autenticidad puede comenzar a ser visto como desborde, agresividad o falta de resultados concretos.

El riesgo de producir sus propios adversarios

El problema no se limita al impacto de los insultos sobre la opinión pública. La estrategia de confrontación de Milei también puede generar conflictos con sectores que no estaban necesariamente enfrentados con el Gobierno.

La oposición atraviesa dificultades para construir un liderazgo único e instalar una agenda alternativa. En ese contexto, muchas de las controversias que dominan la discusión no son producidas por sus adversarios, sino por el propio Presidente.

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Como planteó Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, Milei vuelve a buscar la confrontación cuando la oposición pierde presencia. El conflicto le permite recuperar centralidad, pero también puede llevarlo a enfrentarse con actores que necesita mantener cerca.

La paradoja aparece cuando el Gobierno convierte en adversarios a sectores que podrían acompañarlo en el Congreso, respaldar sus reformas o formar parte de una coalición electoral más amplia.

El oficialismo necesita de gobernadores, legisladores dialoguistas y fuerzas cercanas al PRO para aprobar leyes y sostener la gobernabilidad. Sin embargo, el tono presidencial puede deteriorar esos vínculos y reducir el margen para construir acuerdos.

Milei con Gobernadores provinciales

Ostoloza consideró que estos enfrentamientos complican los logros que el Gobierno suele encontrar en el Congreso de la Nación. Las victorias legislativas fueron una de sus principales fuentes de capital político y reforzaron la narrativa del cambio.

“Al empezar la etapa reeleccionista, el Gobierno cambia la piel e ingresa a la etapa dialoguista”, sostuvo. En ese proceso, necesita enviar señales, gestos y recursos a gobernadores que pueden favorecer o perjudicar el objetivo de continuidad.

La necesidad de negociar convive con un método político que divide permanentemente el escenario entre amigos y enemigos. Esa contradicción puede dificultar la construcción de una mayoría para las elecciones de 2027.

Brasil mostró con claridad los límites de la confrontación. Milei viajó para respaldar a Flávio Bolsonaro, pero sus insultos generaron una reacción que trascendió al gobierno de Lula y reunió críticas de distintos sectores políticos e institucionales.

Para el electorado más identificado con el Presidente, la disputa puede reforzar la imagen de un líder que no se somete a nadie. Para el resto, en cambio, el conflicto puede ser visto como un costo diplomático y económico innecesario.

“Pelearse con el principal socio comercial ya no es confrontar con la casta, es un costo económico y diplomático tangible”, explicó Adaro. Los episodios no afectan a los seguidores más fieles, pero pueden cerrarle puertas al Gobierno allí donde necesita abrirlas.

Buttié advirtió que la intervención de Milei podría incluso beneficiar electoralmente a Lula da Silva. El rechazo al mandatario argentino puede permitirle al presidente brasileño captar votantes independientes que encuentran en las formas de Milei un límite.

El resultado sería contrario al objetivo original. Milei buscó respaldar al bolsonarismo y confrontar con Lula, pero su participación podría terminar movilizando a sectores moderados detrás del dirigente al que intentó perjudicar.

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Un riesgo similar aparece en la política nacional. La confrontación fideliza al núcleo duro, pero también puede alejar al votante moderado que acompañó a Milei en el balotaje de 2023 sin compartir necesariamente su estilo. Buttié señaló que ese electorado eligió al libertario como una alternativa frente al gobierno anterior, pero ante la ausencia de logros palpables, los malos modos pueden transformarse en una razón adicional para retirarle el apoyo.

El riesgo es que Milei conserve un piso electoral elevado, pero encuentre un techo bajo. Esa combinación podría permitirle llegar competitivo a una primera vuelta y limitar sus posibilidades en un eventual balotaje.

Adaro coincidió en que la estrategia sirve hoy principalmente para consolidar el voto propio. La falta de resultados concretos y la ausencia de una oferta opositora capaz de representar al centro dificultan la ampliación de su base. Muchos de los votantes moderados que respaldaron a Milei en 2023 permanecen indecisos frente a 2027. Para recuperarlos, el Gobierno necesitará ofrecer algo más que la movilización permanente de sus seguidores.

Los insultos de Javier Milei cumplen así una doble función. Le permiten dominar la agenda, reafirmar su identidad y mantener unido al núcleo más fiel de La Libertad Avanza. Pero la misma herramienta puede producir un efecto contrario cuando alcanza a periodistas, jueces, gobernadores, aliados circunstanciales o dirigentes internacionales. Cada nuevo adversario puede reducir el margen político que el Gobierno necesita para gobernar y competir.

La eficacia de la estrategia dependerá de que los beneficios de la confrontación superen sus costos. El problema aparece cuando, frente a una oposición que no consigue desafiarlo, Milei termina enemistándose con sectores que antes no estaban en su contra y que podría necesitar de su lado.

RG/fl