Milei se aferra a su estrategia mientras la economía y las PASO complican el armado electoral

Tucumán votará el 9 de mayo de 2027. Entre los gobernadores que colaboran con la Casa Rosada circula una pregunta común: en qué estado estará la economía y cuánto les convendrá mostrarse junto a Javier Milei cuando comience el calendario electoral. El planteo alcanza a Osvaldo Jaldo y a otros mandatarios que todavía no definieron su respaldo a la suspensión de las PASO.

Las dudas provinciales dificultan la búsqueda de votos para modificar el sistema electoral. Ninguno sabe todavía si la cercanía con el Presidente será un beneficio o un costo cuando tenga que defender su gestión ante los votantes. La respuesta dependerá de variables sobre las que el propio Gobierno reconoce un margen limitado de acción durante los próximos meses.

En el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, no anticipan una recuperación fuerte de la actividad en el corto plazo. El ala política pide señales que lleguen al consumo y al poder adquisitivo antes de las elecciones provinciales, pero en Hacienda no esperan un escenario muy diferente del actual. Las posibilidades que mencionan se limitan a sostener la baja de la inflación y acelerar el descenso de las tasas de interés.

Desde Economía anticiparon un escenario similar al de este año para el 2027

El Gobierno también pretende evitar un episodio financiero como el que atravesó Mauricio Macri durante la campaña de 2019. La visita de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue leída como un respaldo para mantener controlado ese frente. En la Casa Rosada saben que el problema político más inmediato está en los salarios, aunque la agenda económica continúa concentrada en el Fondo, las reservas y la reforma del Banco Central.

Las versiones sobre Santilli y el armado bonaerense

Durante el fin de semana circularon versiones sobre un posible traslado electoral de Diego Santilli desde la provincia de Buenos Aires hacia la Ciudad. El equipo del jefe de Gabinete conoció la alternativa el domingo y algunos sectores atribuyeron la iniciativa al entorno de Santiago Caputo. "Diego no quiere que lo muevan de un lado para el otro. Bastante tiene con gestionar de manera delicada entre los dos sectores en pugna", afirmaron cerca del funcionario.

La falta de consenso sobre eventuales reemplazos demora otros cambios dentro del Gobierno. La designación de Santilli como jefe de Gabinete también alteró los planes que preparaba para 2027 en territorio bonaerense. Cuatro días antes de asumir había reunido a su mesa chica y ordenado iniciar el despliegue provincial; después del nombramiento, la instrucción fue: "Suspendan todo hasta nuevo aviso".

Santilli continúa con la agenda de conciliar las fuerzas bonaerenses

Santilli continúa afiliado al PRO y comparte con Cristian Ritondo la idea de reunir a libertarios, radicales y dirigentes amarillos en una misma alianza. "Si no vamos juntos, no hay chance", sostienen en ese sector. Para evitar que los aliados compitan por fuera, proponen conservar las PASO en los municipios y permitir que cada fuerza presente sus propias listas.

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Karina Milei rechaza ese esquema. La secretaria general de la Presidencia quiere que los candidatos se integren bajo el sello de La Libertad Avanza y pretende conservar la decisión final sobre los nombres. Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio mantienen las conversaciones con el equipo de Santilli, al tiempo que el diputado bonaerense conserva sus propias aspiraciones para 2027.

Los números que inquietan al oficialismo

En el Gobierno siguen cuatro variables para medir sus posibilidades electorales: la inflación, el dólar, la situación económica de los hogares y la división de la oposición. El índice mensual de precios fue del 1,9%, un resultado que el oficialismo exhibe como favorable. El acumulado de 2026, sin embargo, llegó al 16,8% y todavía no desciende al ritmo que esperaba la Casa Rosada.

El dólar permanece estable, aunque una declaración del vocero presidencial Adrián Ravier sobre una eventual suba provocó fuertes reproches dentro del Ministerio de Economía. En Hacienda cuestionaron que el funcionario no hubiera medido el efecto político de sus palabras. Su llegada al cargo fue decidida por los hermanos Milei, como había ocurrido antes con Manuel Adorni.

El traspié de Ravier incomodó a algunas voces de Hacienda

Un informe de la Fundación Pensar, vinculada al PRO, indicó que el 49% de los jóvenes consultados asegura que su salario no alcanza. El 46% de los adultos activos teme perder el empleo y el 44% afirmó que debió resignar consumos habituales. Entre los adultos mayores, el 60% manifestó que votará por un cambio de gobierno en 2027.

La informalidad laboral alcanzó al 44,2% de los ocupados durante el primer trimestre y subió 2,2 puntos interanuales. En mayo, los salarios públicos crecieron un 1,5%, por debajo del índice general, que avanzó un 2,2%, y de los ingresos privados no registrados, que aumentaron un 3,5%. La desocupación se ubicó en el 7,8%, la subocupación llegó al 11,1% y los ocupados que buscaban otro empleo representaron el 15,8%.

La pelea en el peronismo y el debate por las PASO

La Cámpora y el gobernador bonaerense Axel Kicillof mantienen su enfrentamiento, aunque los dos sectores dejan abierta la posibilidad de un acuerdo antes del cierre de listas. El espacio alineado con Cristina Fernández de Kirchner conserva como eje la campaña "Cristina Libre". Este miércoles ofrecerá una conferencia de prensa para anunciar la presentación de una carta ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la causa Vialidad.

Dentro de La Cámpora analizan incluir el nombre de la expresidenta en una boleta para provocar un rechazo judicial y reforzar la denuncia de proscripción. Si la candidatura fuera impugnada, el sector podría promover a un dirigente cercano a Fernández de Kirchner o utilizar ese escenario para negociar con Kicillof. Las críticas de Aníbal Fernández contra quienes participan de la campaña generaron malestar dentro de la organización.

El peronismo aún no define una estrategia en la provincia

La intención del Gobierno de suspender las PASO también fue cuestionada por Gustavo Córdoba, director de Zuban Córdoba y Asociados. El consultor sostiene que las primarias pueden ayudar a Milei a reunir el voto antiperonista. Como antecedente, recordó que Macri obtuvo un 26% en las PASO de 2015 y luego incorporó parte de los apoyos que habían recibido Elisa Carrió y Ernesto Sanz.

Córdoba mencionó además a los gobernadores peronistas que desdoblaron sus elecciones en 2023 para separarse de la competencia nacional y terminaron perdiendo sus provincias. En esa lista incluyó a Santa Cruz, Chubut, San Juan, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco. "El Gobierno se está equivocando solo. Eliminar las PASO es uno de los errores más grandes que puede tener", afirmó.

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"Ellos se compraron una fantasía y allá van. No hay evidencia de lo que están tomando. Toman decisiones ideológicas que no son pragmáticas", agregó Córdoba. "Antes las PASO amortiguaban el voto castigo. Vos las sacás y vas directo al voto castigo. Ahí es donde Axel Kicillof suma".