Exabrupto de Javier Milei en Brasil: "Lamentablemente se produjo una ruptura diplomática"

El periodista brasileño, Patricio De La Barra, conversó con Canal E y se refirió a que la tensión diplomática entre Argentina y Brasil volvió a quedar en el centro de la agenda regional tras las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Lamentablemente en esta situación se produjo ya una ruptura diplomática, ya había una ruptura ideológica, pero yo creo que esto no va a afectar el comercio entre los dos países y tampoco afectaría directamente al Mercosur”, planteó Patricio De La Barra.

El impacto de las declaraciones de Milei en las elecciones brasileñas

Asimismo, explicó que Brasil atraviesa un escenario de fuerte polarización política a pocos meses de las elecciones presidenciales. “En estos momentos hay una grieta muy fuerte” y las declaraciones de Milei generaron reacciones contrapuestas: “Se aplaude por un lado y se critica por otro”.

Respecto de las consecuencias institucionales de las declaraciones del mandatario argentino, De La Barra señaló que podría profundizarse el conflicto diplomático. “Bueno, lo que puede pasar es una ruptura diplomática”, resaltó.

Javier Milei no enfrentaría acciones judiciales

Sin embargo, aclaró que, según algunos analistas, no habría consecuencias jurídicas para Milei porque su participación en Brasil no fue en carácter oficial: “Entonces, no va a haber trascendencia, según algunos analistas, y en el aspecto jurídico tampoco”.

Para el entrevistado, el episodio puede tener una incidencia política relevante en Brasil, especialmente porque se produce en plena campaña electoral. “Y ahora, lógicamente, que va a aprovechar estos dichos de Javier Milei en forma pública”, expresó.

Además, sostuvo que la intervención del presidente argentino podría terminar beneficiando políticamente a Lula da Silva: “Creo que le hizo un flaco favor a Flavio Bolsonaro y a centro-derecha en el país”.