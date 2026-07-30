Encuesta en CABA: quién puede ganarle a Jorge Macri en la Ciudad y el dato que sorprende rumbo a 2027

Una encuesta de DC Consultores realizada en la Ciudad de Buenos Aires sobre 1.130 casos relevados entre el 12 y el 16 de junio muestra un electorado porteño dividido casi en partes iguales entre quienes prefieren dar continuidad al rumbo actual y quienes reclaman un cambio. En ese contexto, el estudio también deja un dato que proyecta el escenario hacia 2027: Victoria Villarruel es la dirigente más mencionada cuando se consulta quién podría derrotar a Jorge Macri en una elección hipotética.

Un electorado dividido entre continuidad y cambio

Consultados sobre cuál será su voto en las próximas elecciones de la Ciudad, el 52,7% de los porteños se inclinó por la "continuidad", mientras que el 47,3% eligió la opción "cambio de rumbo". La diferencia de apenas cinco puntos refleja un escenario de fuerte paridad y un humor social sin un predominio claro de ninguna de las dos posiciones.

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Bullrich y Jorge Macri lideran la imagen; Adorni registra el mayor rechazo

El relevamiento también midió la imagen positiva y negativa de diez dirigentes nacionales y locales. Patricia Bullrich encabeza el ranking con un 66,5% de imagen positiva y un 33,5% de negativa, seguida por Jorge Macri, que alcanza un 61,8% de valoración positiva frente a un 38,2% de negativa.

En el otro extremo aparece Manuel Adorni, quien registra el nivel de rechazo más alto del estudio: apenas obtiene un 11,4% de imagen positiva contra un 88,6% de negativa. Incluso queda por debajo de dirigentes opositores como Axel Kicillof (18,2% positiva y 81,8% negativa) y Myriam Bregman (20,5% positiva y 79,5% negativa).

Javier Milei mantiene un saldo favorable de imagen (54,2% positiva y 45,8% negativa), mientras que Mauricio Macri aparece prácticamente dividido entre opiniones favorables (50,4%) y desfavorables (49,6%). Victoria Villarruel registra un balance apenas negativo (46,9% positiva y 53,1% negativa), mientras que Pilar Ramírez y Horacio Rodríguez Larreta completan la nómina con imagen mayoritariamente negativa.

Cómo perciben los porteños a cada dirigente

Al pedirles a los encuestados que asociaran a cada dirigente con un concepto, surgieron perfiles bien diferenciados. Jorge Macri quedó claramente identificado con la "continuidad" (43,4%), muy por encima de cualquier otro atributo.

Mauricio Macri, en cambio, aparece vinculado tanto a la "gestión eficiente" (38,1%) como a "más de lo mismo" (28,6%), una combinación que refleja la dualidad de su imagen.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich comparten el primer lugar entre los dirigentes más asociados a la idea de "cambios profundos", con el 28,7% cada una. Pilar Ramírez lidera la categoría "modernización y tecnología" (32,4%), mientras que Leandro Santoro es el más identificado con "salvataje pyme/desarrollo" (26,8%) y también con "burocracia" (23,1%). Bullrich, además, es quien reúne la mayor asociación con la categoría "salvataje pyme/desarrollo", con el 28,6% de las respuestas.

El dato que proyecta el escenario hacia 2027

Al consultar quién podría derrotar hoy a Jorge Macri en una elección para la Ciudad, Victoria Villarruel aparece en el primer lugar con el 50,1% de las menciones. Bastante más atrás quedan Leandro Santoro, con el 34,3%, y Manuel Adorni, con el 15,6%.

El resultado adquiere relevancia al contrastarlo con la medición de imagen del mismo estudio, en la que Adorni registra el mayor nivel de rechazo entre los dirigentes evaluados. Aunque la encuesta no mide intención de voto ni simula un enfrentamiento directo, sí muestra que Villarruel es la figura que los porteños identifican con mayores posibilidades de disputar el liderazgo de Jorge Macri en un eventual escenario electoral hacia 2027.