Lilia Lemoine cruzó a Villarruel y la vicepresidenta involucró a Milei: "Parece contagioso el delirio"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y la diputada nacional Lilia Lemoine volvieron a protagonizar un nuevo cruce en redes sociales que esta vez vincula al presidente Javier Milei luego de que el mandatario compartiera una publicación con críticas a su vice.

El cruce comenzó cuando la legisladora, a través de su cuenta de X, acusó a la vicepresidenta de sostener un presunto vínculo con la diputada Marcela Pagano, exlibertaria que denunció a Manuel Adorni, y con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

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"El alineamiento Villarruel - Pagano - Kicillof es cada vez más obvio. La van a dejar afuera a Bregman, finalmente, solo va a ser colectora", expresó Lemoine en su acusación y agregó: "Hay 90% de chances de que este sea un gran 'Lilia tenía razón' en 2027 o quizás antes, ya que lo expongo. Guarden tuit! Si me equivoco, le pego en el palo".

Si bien la publicación podría haber sido solo un nuevo embiste de los tantos que la legisladora lanza en redes sociales, la publicación cobró relevancia luego de que Milei la compartiera en su perfil de X, un hecho que no pasó desapercibido para la vicepresidenta luego de que el usuario @ummo__ expusiera la acción del mandatario.

"Kukacruel" y "cerebro de microbio", el nuevo cruce entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel

"Esta locura galopante la retuiteó el presidente? Parece contagioso el delirio", manifestó Villarruel en su perfil hablando directamente de Milei. Posteriormente, se sumó a un comentario del usuario @UltraViolet4A sobre el tema, quien agregó: "Ya nada asombra del presidente".

"El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así, que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por el cerebro de microbio Bolukalo", profundizó la presidenta del Senado en medio del cruce.

Como se mencionó, el nuevo cruce entre Villarruel y Lemoine había comenzado poco antes cuando la legisladora comparó los sueldos de senadores y diputados nacionales y aseguró que "Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados" mientras que "Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política".

"Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial", arremetió la vicepresidenta sin dar nombres pero compartiendo la publicación de otro usuario contra la diputada.

Acto seguido, sin nombrar a Lemoine, concluyó: "La señora cerebro de microbio es una muestra de las 'cualidades' que los argentinos no queremos en un legislador".

AS./fl