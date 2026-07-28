"Kukacruel" y "cerebro de microbio", el nuevo cruce entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel

La interna entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel sumó este martes un nuevo capítulo. La diputada de La Libertad Avanza cuestionó públicamente la diferencia entre los salarios de diputados y senadores y responsabilizó a la vicepresidenta por el incremento de las dietas en la Cámara alta. La respuesta de la titular del Senado no tardó en llegar y derivó en un fuerte intercambio de agravios en redes sociales.

Todo comenzó cuando Lilia Lemoine cuestionó el sueldo de los senadores a través de un mensaje en X. "En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados. ¿Qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política", escribió la legisladora.

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La publicación reavivó las diferencias entre Victoria Villarruel y el sector más cercano a Javier Milei, que desde hace meses mantiene cuestionamientos hacia la conducción de la vicepresidenta en el Senado y, particularmente, por el manejo de las dietas de los legisladores.

Victoria Villarruel respondió a Lilia Lemoine al contestarle a otro usuario de la red social, aunque con una referencia que rápidamente fue interpretada como dirigida a la diputada libertaria.

"Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las 'cualidades' que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros", escribió la vicepresidenta.

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La última parte del mensaje hizo referencia al debate que se espera en el Senado sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, también conocido como "Ley de Tierras", iniciativa que busca establecer un nuevo marco para la adquisición de campos por parte de extranjeros.

Lejos de dar por terminado el cruce, Lilia Lemoine volvió a responderle a Victoria Villarruel con otra serie de publicaciones. "Che... Kukacruel se peleó con Gagano y Brindis? BTW qué gracioso cómo se alió con Kicillof, ¿no? No le dio la nafta para 'El Duro'", escribió, utilizando un nuevo apodo para referirse a la vicepresidenta.

Minutos después, la diputada intentó relativizar el intercambio y sostuvo que la respuesta de Villarruel en realidad estaba dirigida a Marcela Pagano, aunque aprovechó para volver a cuestionar a la titular del Senado. "Ahora entendí... claramente describe a Pagano (o a ella misma porque ella fue compañera de fórmula de Javier). Es verdad, Victoria, tenemos que armar mejores listas para que no se nos metan kukas camuflados como Pagano o vos", publicó.

Una pelea que lleva meses

La disputa entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel no es nueva. Desde que se profundizó el distanciamiento entre la vicepresidenta y el presidente Javier Milei, la diputada se convirtió en una de las voces más críticas hacia la titular del Senado, especialmente por su postura respecto de los aumentos en las dietas de los senadores y por algunas decisiones políticas adoptadas al frente de la Cámara alta.

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En meses anteriores, Lilia Lemoine había acusado a Victoria Villarruel de falta de lealtad con el Presidente y sostuvo que "solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse cuatro años". La vicepresidenta respondió entonces que la "desubicación" de la diputada era "equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada".

RG/MSS