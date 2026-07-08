Después de la infartante remontada de la Selección argentina contra Egipto, la diputada por La Libertad Avanza Lilia Lemoine compartió en redes sociales cómo vivió esas difíciles horas.

"Me ponen muy nerviosa los partidos de la Selección... sobre todo cuando nos está yendo bien", comenzó la legisladora, en un largo posteo en la red social X. Y contó cuál es su procedimiento habitual para manejar esos nervios: "Suelo mirarlos DESPUÉS. Salvo la final. Donde ya no quedás desclasificado", dijo con humor.

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Luego, relató qué estrategia puntual adoptó para combatir la ansiedad durante el encuentro de octavos de final, que en este caso implicó reunirse a posteriori con dos integrantes de La Libertad Avanza: el parlamentario del Mercosur Iván Dubois y el ministro de Defensa, Carlos Presti. "Caminé 2,5 km hasta lo de Iván Dubois (después nos reunimos y festejamos con Presti el alivio)" detalló.

Y describió cómo se fue enterando de cómo iba el equipo albiceleste: "Escuché el partido mientras caminaba, en los locales, las casas y los que lo escuchaban en el celu".



Lemoine asoció el triunfo de la Selección ante Egipto con un "cambio de época"

La diputada que canta junto al presidente sumó al relato un pintoresco recuerdo familiar para explicar cómo hace para controlar sus nervios. "He desarrollado el arte de no inmutarme", dijo, "porque mi mamá era la versión femenina del Tano Pasman y me traumó". Hizo referencia así al recordado hincha de River Plate que se viralizó en junio de 2011 por sus dramáticas reacciones ante los goles de Belgrano de Córdoba que mandaron al descenso a su club.

"¿Qué es esto? ¿Se puede romper?" gritaba Pasman, desencajado, en un video familiar que sus hijos compartieron y lo convirtió en un símbolo de la tristeza y la furia del momento.

Lilia Lemoine: entre el personaje, la política y la imposibilidad de desaparecer del todo

Lemoine no tuvo todavía que enfrentar una situación tan traumática en lo que fútbol respecta. "Quiero que le vaya MUY BIEN a Nuestra Selección", remarcó en el posteo. "Son talentosos, humildes... cómo no van a serlo si tienen que convivir con MESSI... y Messi es humilde", enfatizó.

Por último, la legisladora no perdió la oportunidad de extrapolar una conclusión que va más allá del deporte. "Qué hermoso cambio de época", alabó. E hizo referencia a otra de las situaciones viralizadas en este Mundial, en la que un estadio entero cantó para devolver una billetera que un hincha había perdido: "Pasamos de ser los que se robaban las cosas en el freeshop a los que cantan el nombre del flaco que pierde la billetera!".

MB/fl