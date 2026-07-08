Tras el reñido partido entre Argentina y Egipto, el presidente Javier Milei compartió en redes sociales un pedido del legislador porteño del PRO Waldo Wolff para solicitarle a la FIFA la suspensión "de por vida" al técnico de la Selección de fútbol egipcia, Hossam Hassan, por un polémico gesto realizado durante el encuentro.

"NO ES UNA FOTO MÁS. Es la foto de la perversión. Significa discriminación", lanzó Wolff en su cuenta de X junto a una foto donde se ve al técnico egipcio cruzando los brazos a la altura de las muñecas frente al árbitro, un gesto impulsado por la FIFA para denunciar episodios de racismo en el fútbol.

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El legislador porteño sostuvo que "en parte de su cultura son millones los que la sufren" y amplió: "Coptos, homosexuales, mujeres sin velo, judíos, cristianos, disidentes etc. Si alguno de ellos se les ocurre levantar las manos pidiendo discriminación, los lapidan al instante".

"Y algo peor, la izquierda woke que defiende sus derechos en occidente, aplaude a los verdugos de oriente. Usarla porque perdiste un partido de fútbol en buena ley no solo es de llorón, revela la atrofia mental de todo un enorme sector de la sociedad internacional", agregó en el mensaje que luego fue replicado por Milei en su cuenta oficial de X.

Así se festejó en todo el país la clasificación de Argentina a cuartos de final

Wolff calificó al técnico egipcio como un "payaso" y concluyó: "Me quedo también con voces como las de (Mohamed) Salah -futbolista egipcio- y otros que lejos de victimizarse reivindicaron la esencia caballeresca del deporte. La FIFA debería suspender a este payaso de por vida. Que viva el deporte y la libertad".

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el técnico Hossam Hassan durante el partido con Argentina

Tras el 3 a 2 marcado por Enzo Fernández que dio vuelta el partido, el técnico egipcio Hossam Hassan hizo el gesto de levantar y cruzar los brazos a la altura de las muñecas frente al árbitro, lo que significa una denuncia de actos racistas, según se indicó por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA celebrado en Bangkok a fines de 2024.

El gesto ya había sido utilizado durante otras competencias, como en el partido de Benfica- Real Madrid de Champions League, en el que el se acusó al jugador argentino Gianluca Prestianni de emitir un insulto racista contra el jugador brasileño Vinícius Júnior.

Hassan realizó el gesto frente al árbitro francés Francois Letexier en el octavo minuto de adición después del tercer gol argentino que selló el pase de la Selección argentina a cuartos de final del Mundial 2026. En paralelo, el cuerpo técnico egipcio reclamaba por un presunto acto de racismo que se habría producido durante los festejos de los futbolistas argentinos.

Como consecuencia del gesto y de la desmedida protesta, el técnico egipcio recibió una tarjeta amarilla. Hassan es el máximo goleador histórico de la Selección de Egipto y aún no ganó ningún título como DT, aunque ya dirigió nueve clubes y dos selecciones nacionales.

AS.

LT.