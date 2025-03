La diputada Marcela Pagano salió al cruce del Parlamentario del Mercosur, Iván Dubois, quien cuestionó su rol en la filtración de audios comprometedores del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En clara alusión a Pagano, Dubois posteó: “Épica metida de pata en Argenzuela por C5N se confundieron y revelaron cuál es el topo del grupo de diputados nacionales de LLA... y para sorpresa de nadie es…”. El mensaje fue acompañado de un video del programa conducido por Jorge Rial, acompañado por el periodista Mauro Federico, en el que, aparentemente sin querer, se la nombra como fuente de los audios.

Desde su cuenta de X, la legisladora no demoró en disparar sin rodeos contra quienes, según ella, intentan tergiversar los hechos.

“Sentime una cosa ‘amante no reconocido’, en vez de editar el relato te cuento la historia”, comenzó Pagano en su mensaje. La diputada explicó cómo supo de los audios que causaron revuelo en el Congreso: “El periodista me avisó que iban a poner al aire esos audios (ya los tenían, curioso, ¿no?) y me invitó a salir a dar nota porque iba a ser aludida, cosa que no hice porque estaba en sesión”.

El posteo también reveló un intercambio con el periodista que la contactó. “También me preguntó si eran reales los audios, y le dije que sí”, afirmó Pagano. Con esa respuesta confirmó la autenticidad de las grabaciones que Menem habría enviado al chat interno del bloque libertario.

En esos mensajes,el titular de la Cámara baja arengaba a sus compañeros a generar un clima de confrontación durante la sesión de este miércoles, cuando se debatió el DNU vinculado al FMI.

Con un tono firme, Pagano cerró su descargo y apuntó directo a quienes cuestionan su relato: “Deja de mentir porque se nota muchoooo”.

El episodio del megáfono de Pagano

La diputada Marcela Pagano protagonizó un nuevo capítulo en su conflictiva relación con La Libertad Avanza este miércoles. Durante una sesión en la Cámara de Diputados, criticó al presidente del cuerpo, Martín Menem, a quien calificó de "fascista" y acusó de ejercer presiones para que dejara la presidencia de la comisión de Juicio Político.

El clima de tensión se intensificó cuando la legisladora del Frente de Izquierda Vanina Biasi intentó reproducir en el recinto una serie de audios de WhatsApp que, según afirmó, pertenecían a Menem e instruían al bloque libertario a "gritar" desde sus bancas en plena sesión, en la que se debatía el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pagano intervino en la sesión y le recordó a Menem que fue elegido presidente por el pleno del cuerpo, recordándole también que sólo tiene facultades delegadas para convocar a las comisiones pero no "para desintegrar comisiones".

En otra sesión caliente, Diputados aprobó el DNU del acuerdo con el Fondo y le dio aire al Gobierno

La referencia de la periodista corresponde a la decisión del riojano de negarse a reconocer a las autoridades de la comisión de Juicio Político, las cuales fueron elegidas en 2024. "Durante un año me presionó para que desconociera un acta que está firmada por Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Emilio Monzó, tres expresidentes de esta Cámara", reprochó.

Ante todos los presentes en la Cámara, Pagano sostuvo que el acta de constitución de la comisión de Juicio Político "tiene validez" y desafió a Menem: "Si considera que no, sométala al pleno porque el pleno tiene la facultad de revocarle a usted también las facultades que tiene, usted está en un exceso".

El presidente de la Cámara Baja intentó interrumpir a la periodista para controlar la sesión, cediéndole la palabra a la mendocina Lourdes Arrieta, ex legisladora libertaria. No obstante, ella retrucó: "No me callé porque interrumpir a un orador es de fascista".

Ante el intento de Menem por silenciarla, Pagano sacó un megáfono y exclamó: "Poné los audios que se filtraron". "La llamó al orden, diputada, no se puede leer ni usar audios en esta cámara", le respondió él.

