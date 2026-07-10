Lilia Lemoine cargó contra el arzobispo Jorge García Cuerva tras el Tedeum: "Arrogante y vacío"

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, cuestionó con dureza al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, luego de la homilía que pronunció durante el tradicional Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana, ceremonia de la que participó el presidente Javier Milei junto a integrantes de su Gabinete.

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A través de una publicación en la red social X, la legisladora criticó el mensaje del arzobispo, quien durante la ceremonia hizo un llamado a la unidad nacional y advirtió sobre la corrupción y la falta de transparencia.

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“Los discursos de Cuerva son hipócritas y aburridos. Un cargo tan importante para la fe de los católicos ocupado por una persona que intenta transmitir empatía y justicia y termina sonando arrogante y vacío”, escribió Lemoine.

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La diputada profundizó luego sus cuestionamientos al afirmar: “No recuerdo sermones tan desmotivantes y miren que fui a misa todas las semanas por 13 años consecutivos. La primera vez dije: ‘Bueno, tuvo un mal día’. La segunda: ‘Ok, es peronista, entiendo su frustración’. Ahora ya no hay excusa. No representa los valores que me enseñaron en la Iglesia”.

Jorge García Cuerva, en el saludo con Javier Milei antes de la homilía

Las declaraciones de Lemoine se producen después de que García Cuerva volviera a pronunciar un discurso con fuertes referencias a la realidad social y política del país. El arzobispo, que en distintas oportunidades negó tener identificación partidaria y sostuvo que su tarea consiste en tender puentes y acompañar a los sectores más vulnerables, evitó mencionar a dirigentes en particular durante su homilía.

En uno de los pasajes centrales del mensaje, el religioso advirtió sobre quienes “aprovechan para dividirnos” y apuntó contra quienes “escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción”, contribuyen a profundizar las desigualdades. “Haciendo que los pobres sean cada vez más pobres, y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, expresó.

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A lo largo del sermón también pidió dejar de lado las divisiones y convocó a construir consensos. “Que este 9 de julio nos comprometamos a caminar unidos hacia un desarrollo integral que tanto anhela nuestro pueblo, que lo hagamos construyendo puentes donde algunos quieren levantar muros”, sostuvo.

Durante la homilía, García Cuerva también recurrió a una referencia futbolística al citar palabras del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, tras la obtención del Mundial de Qatar 2022. El arzobispo recordó la importancia de construir “un sueño colectivo” y destacó la idea de que “el grupo está por encima de las individualidades”.