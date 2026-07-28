Santilli desplazó a Darío Geuna y crece la interna en el oficialismo con una nueva reconfiguración de poder

El jefe de Gabinete de Javier Milei, Diego Santilli, decidió desplazar al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Geuna.

Aunque el ahora exfuncionario respondía a Santiago Caputo, Santilli había dejado en claro, apenas reemplazó a Manuel Adorni, que designaría a otra persona al frente del área por las diferencias que mantenía con Geuna.

Santiago Caputo y Javier Milei

Unidos y Karina Milei: del armado a la fórmula presidencia

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Fuentes oficiales en la Casa Rosada, le confirmaron a La Nación, que la salida de Geuna fue decisión del jefe de Gabinete. Esta medida deja a Caputo sin el control de un área fundamental dentro del Gobierno y favorece a la hermana del Presidente, Karina Milei, que estaría librando una dura batalla interna por el poder con el joven asesor. Por el momento, sin embargo, todavía no se definió quién ocupará el sitio que dejó vacante Geuna.

Más allá de esta decisión, Caputo tiene una buena relación con Santilli y espera que el reemplazo de Geuna sea adecuado para el puesto y se integre al equipo.

La interna del Gobierno y la posición que ocupa Diego Santilli

Diez días atrás, el gobierno de Javier Milei realizó cambios en el organigrama de la jefatura de Gabinete de Diego Santilli, haciendo que áreas con una fuerte influencia del asesor presidencial Santiago Caputo pasaran a depender del ministro coordinador, por ejemplo, ARSAT y Enacom.

Karina Milei y Diego Santilli

En este sentido, fuentes cercanas a la secretaria general de la presidencia Karina Milei le aseguraron a la Agencia Noticias Argentinas (NA) que estas modificaciones fueron un golpe directo contra el joven consultor. De acuerdo a esta versión, el objetivo era restarle influencia para empoderar a Santilli.

Además, sugirieron que podría haber más cambios muy pronto, por ejemplo, que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) o la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dos sitios donde el asesor cuenta con mucho poder, cambiarían de manos muy pronto.

La vacuna de Santilli y el dilema peronista

Sin embargo, otras fuentes cercanas al poder le dijeron a NA que Santilli habló con Caputo antes de aceptar los cambios en el organigrama. “Todo estuvo conversado de antemano”, aseguraron.

Karina Milei y Santiago Caputo

Por otra parte, los sectores del oficialismo mileísta que no participan de esta interna afirmaron que más allá de su capacidad política y de gestión, el jefe de Gabinete es fundamental porque puede mediar entre sectores enfrentados y lograr consensos.