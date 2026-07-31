A quince meses de la elección presidencial, la última encuesta nacional de Reale Dalla Torre (RDT) Consultores deja un dato que refleja el clima político-electoral: el Índice de Reelegibilidad de Javier Milei se ubica en 72 sobre 100, dentro de zona favorable por segundo mes consecutivo. Pero el propio informe advierte que se trata de la reelección "más frágil" posible: no se sostiene en la adhesión propia del Presidente, sino en que su eventual rival concentra todavía más rechazo que él.

El dato más destacado: la paradoja de julio

El hallazgo central del relevamiento es lo que el propio estudio bautiza como "la paradoja del mes": mejora todo… y también empeora. Por un lado, la aprobación de la gestión de Milei subió de 30,7% en junio a 32,6% en julio, y su imagen positiva creció de 38,0% en marzo a 39,3% en julio. Pero, en simultáneo, su imagen negativa también trepó a 53,1%, su peor marca de la serie 2026 (partía de 44,8% en marzo), y la desaprobación de su gestión se mantiene en 54,4%.

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La explicación que ofrece el estudio es la reducción del electorado indeciso: el país se estaría "terminando de decidir", a favor o en contra, lo que endurece simultáneamente el piso y el techo del oficialismo.

Por qué reelige: el balotaje, no la primera vuelta

Según el Índice de Reelegibilidad —que RDT construye combinando la intención de voto en primera vuelta con la proyección de un balotaje—, Milei no alcanzaría la primera vuelta: su intención de voto validada es de 39,8%, por debajo del umbral necesario para ganar sin segunda vuelta (el estudio ubica ese piso en 45% de los votos válidos). En un escenario de balotaje contra Axel Kicillof, en cambio, Milei se impondría de manera ajustada, con 52,6% de los votos válidos proyectados (52,8% en junio), frente a Kicillof.

En el escenario de balotaje relevado sin proyección de indecisos, la distribución es Milei 43,3%, Kicillof 36,4%, voto en blanco 12,1% y no sabe 11,8%. Ese voto en blanco cae por tercer mes consecutivo (18,3% en mayo, 13,6% en junio, 12,1% en julio), otro indicador de la polarización creciente que "ordena" a los indecisos.

En intención de voto de primera vuelta con todos los candidatos, Milei encabeza con 30,5%, seguido por Axel Kicillof con 14,8%, un "espacio nuevo y diferente" con 10,4%, y Myriam Bregman y Sergio Massa empatados en 6,4% cada uno. El voto en blanco o sin definición asciende a 14,2%.

Otros datos relevantes

La principal preocupación ciudadana sigue siendo económica: 53,5% menciona que "no alcanza el dinero" entre sus tres problemas principales, seguido por empleo (42,0%) e inseguridad (39,8%). La corrupción trepó a 37,5%, consolidando el salto que había dado en junio.

El pesimismo sobre el futuro del país crece: 55,3% cree que la situación económica estará igual de mal o peor el año próximo, contra apenas 33,8% que espera una mejora.

En el ranking de imagen de dirigentes, Milei es el único con diferencial menos negativo (-13,8), muy por delante de Cristina Kirchner (-23,4), Victoria Villarruel (-16,1), Axel Kicillof (-26) y Mauricio Macri, quien registra la peor imagen de todo el ranking (-44,8, con 66,4% de imagen negativa).

La consultora aclara que el escenario de balotaje asume a Axel Kicillof como rival de Milei y afirma que una eventual renovación de candidatos en el peronismo podría modificar tanto el resultado del balotaje como el propio índice. Se trata, en palabras del estudio, de "una foto del escenario actual, no un pronóstico".

Ficha técnica: la encuesta se realizó entre el 24 y 28 de julio de 2026 sobre 1162 en todo el territorio nacional. Relevamiento 100% digital, a través de redes sociales.