Interurbanos: por asamblea de los choferes no circulan los colectivos de FAM

El secretario general adjunto de AOITA, Claudio Luna, confirmó este viernes que no están circulando los colectivos de la empresa FAM del transporte interurbano.

“No están circulando. Estamos en estado de asamblea. Esto se debe a que la empresa mantiene un conflicto con los trabajadores hace más de dos semanas. Han despedido a una compañera con un estado de vulnerabilidad muy grande”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Despido en FAM

“Asimismo hay suspensiones arbitrarias. Hemos sido noticiados de que van a haber 14 despidos más, y encima los despidos están hechos con los aportes de los trabajadores, que los han retenido y no los han abonado”, cuestionó el gremialista.

“También tenemos la grave falencia de que el surtidor de gasoil no está habilitado, y eso claramente es un gran problema de seguridad y higiene”, denunció Luna.

Además señaló que la “empresa que tiene una deuda de 25.500 millones de pesos en apenas 18 meses de vida, y claramente queremos saber a ciencia cierta cuál es la viabilidad que tiene la empresa para adelante”.

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Sin colectivos de FAM

"No hay colectivos. No va a haber colectivos. Lo hemos estado hablando también con los compañeros, el estado de las unidades. Realmente no vemos la viabilidad de esta empresa", enfatizó el sindicalista.

"Nosotros representamos a los trabajadores, en este caso a una compañera con esta situación de vulnerabilidad tan grande, realmente cualquier persona que tenga un poquito de sangre va a apoyar este intento de reincorporación, es la tercera vez que la despiden, en un acto totalmente discriminatorio hacia ella", concluyó Luna.

Por el momento no se conoce la versión de la empresa que presta servicios en recorridos del norte cordobés.