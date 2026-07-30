Cristalli, de la UEPC: "La ley de reforma educativa rompería lo que significa la escuela pública tal cual la conocemos"

El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Roberto Cristalli, afirmó que la reforma educativa impulsada por la administración del presidente Javier Milei "rompería lo que significa la escuela pública tal cual la conocemos".

"¿Qué significa esta ley? Eliminar al Estado como responsable del derecho a la educación y el garante al derecho a la educación", agregó en declaraciones a Punto a Punto Radio 90.7 FM en las que explicó las razones del paro docente del próximo lunes 3 de agosto.

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"Esta ley rompería lo que significa la escuela pública tal cual la conocemos porque establecería ya no la obligatoriedad de asistir a la escuela en primera instancia. El sistema educativo va a tener un mínimo de contenidos garantizados que tienen que tener las currículas de las escuelas, y después se pueden armar las currículas", precisó el dirigente gremial.

Además señaló que pueden existir "tantos sistemas educativos como escuelas hay en el país porque lo deja librado a comisiones de padres, a entidades, a empresas, a municipios, a gobiernos que establezcan criterios mínimos sin la obligatoriedad de la asistencia de los alumnos a la escuela".

"No existirían más derechos para los docentes, listas de orden de mérito, ni estabilidad laboral. Las comisiones de padres podrían formarse en las escuelas para determinar quiénes van a ser los directivos, qué docentes va a haber, cuánto se les va a pagar, qué alumnos van a asistir", detalló en diálogo con Patricio Luján y Cynthia Vélez.

Y luego completó: "El Estado garantizaría una especie de vouchers que ya lo está haciendo en algunas escuelas privadas, y engañando a la gente diciéndole que cada padre va a poder elegir libremente a dónde va a mandar a su hijo. Eso hoy en la ley nacional está vigente, lo puede hacer".

Cristalli consideró que "sería un retroceso muy grande porque el sistema público tal cual lo conoce Argentina, la sociedad es muy valorado por todos los argentinos". "Esta ley es retroceder muy atrás de la 1.420", remarcó.

"Evidentemente también hay una intención del gobierno nacional de avanzar sobre el régimen jubilatorio a nivel nacional especial que tienen los docentes llevándolos a todos a 65 años de edad con 35 años de aportes obligatorios como mínimo. Esto va a impactar también en las cajas provinciales", cuestionó.

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FONID

El gremialista recordó que el gobierno de Milei dejó de pagar el Fondo de Incentivo Docente (FONID). "Hoy para que tengamos un dato el Fonid significaría actualizado unos 155 mil pesos para un docente con 15 horas cátedra o un cargo, o sea para un docente de 30 horas cátedra serían 300 mil pesos que tendríamos o dos cargos, lo que significa un aporte importante y una pérdida muy importante a nivel nacional de lo que fue incentivo”, ejemplificó.

“No es solamente la eliminación del Fonid, acá lo grave es que el gobierno nacional en la votación del presupuesto eliminó la ley de financiamiento educativo”, enfatizó Cristalli.