Tragedia aérea en San Juan: comenzó el operativo para rescatar los cuerpos de los siete fallecidos, entre ellos dos brigadistas cordobeses

Las autoridades de San Juan iniciaron el operativo para recuperar los cuerpos de las siete personas que murieron tras el accidente del helicóptero ocurrido este miércoles en una zona montañosa de difícil acceso, dentro del Parque Provincial Ischigualasto.

Entre las víctimas se encuentran los brigadistas cordobeses Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, además del subjefe de la Policía de San Juan, el jefe y el subjefe de Bomberos y el director provincial de Defensa Civil.

Un rescate complejo por las condiciones del terreno

Desde la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan informaron que el operativo fue planificado para comenzar con las primeras horas de luz debido a las dificultades que presenta la zona donde cayó la aeronave.

Según precisaron las autoridades, los cuerpos fueron localizados en la Quebrada de la Chilca, a unos ocho kilómetros del circuito Los Arrieros.

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Para llegar hasta ese punto, los equipos de rescate deberán avanzar primero en camionetas hasta donde lo permita el terreno y luego completar el recorrido caminando durante aproximadamente tres horas, atravesando quebradas, pendientes pronunciadas y sectores con grandes rocas.

El secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, indicó que el objetivo es realizar el traslado "lo más rápido posible", aunque aclaró que las características del lugar obligan a extremar las medidas de seguridad durante todo el procedimiento.

Mientras avanza el operativo, la Justicia Federal continúa con la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero.