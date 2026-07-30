Accidente en la autopista Córdoba-Rosario: tres muertos tras un violento choque contra un guardarraíl en Morrison

Un grave siniestro vial se registró este jueves por la mañana en la autopista Córdoba-Rosario, donde tres personas murieron luego de que el vehículo en el que viajaban impactara contra un guardarraíl a la altura de la localidad de Morrison.

El hecho ocurrió en el kilómetro 515, sobre la mano con dirección hacia Rosario.

Cómo fue el accidente

Por causas que todavía son materia de investigación, el automóvil perdió el control y terminó chocando contra la estructura metálica de contención ubicada al costado de la calzada. Tras el impacto, también colisionó contra la cartelería instalada en ese sector de la autopista.

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Como consecuencia de la violencia del choque, tres ocupantes del vehículo fallecieron en el lugar, antes de que pudieran ser asistidos por los equipos de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la identidad de las víctimas ni la cantidad total de personas que viajaban en el automóvil.