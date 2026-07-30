Córdoba: multa y causa penal por arrojar neumáticos en un espacio público de Villa El Libertador

La Justicia Administrativa Municipal de Faltas de la ciudad de Córdoba impuso una multa administrativa de $8.228.000 (equivalente a 500 UEM) y dispuso el secuestro del vehículo utilizado para arrojar neumáticos y residuos en un espacio público del barrio Villa El Libertador.

La infracción fue detectada por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que registró en video a dos personas descargando ilegalmente residuos sobre la colectora sur de la avenida Circunvalación, desde una camioneta Ford F-100, informó la Municipalidad de Córdoba.

La UEPC confirmó el paro docente en Córdoba para el 3 de agosto: cuáles son los reclamos del gremio

Multa por arrojar neumáticos

Con ese material se confeccionó el acta digital y la Asesoría Letrada además formuló una denuncia penal, radicada en la Fiscalía de Instrucción a cargo de Raúl Garzón. El fiscal ordenó el secuestro del vehículo, imputó al autor material por el delito de daño y dispuso las medidas de investigación del caso.

En lo administrativo, la sentencia fue dictada por el Juzgado Ambiental de Faltas N.° 19, especializado en la materia, que también dispuso el retiro de cualquier subsidio o beneficio municipal que pudieran percibir los infractores.

Este delito es severamente sancionado por la Municipalidad de Córdoba, tras el endurecimiento de los controles y la normativa local ambiental, enfocada en evitar y reducir la formación de macrobasurales.

Días atrás, el trabajo mancomunado permitió detectar otro grave episodio de contaminación ambiental, esta vez en barrio Los Boulevares: un camión atmosférico fue registrado mientras realizaba el vertido clandestino de residuos líquidos en un terreno baldío y en un curso de agua.

El operativo contó además con la intervención de personal policial y del Centro de Comunicaciones y Videovigilancia Ciudadana. La Fiscalía también ordenó el secuestro del vehículo utilizado.

Eventos climáticos extremos: Córdoba será sede del mayor encuentro científico sobre prevención y alertas

Cómo denunciar

Estas actuaciones forman parte de una política pública orientada a proteger el ambiente y preservar el espacio público mediante el uso de tecnología, la articulación entre las distintas áreas municipales y el trabajo coordinado con el Poder Judicial.

El objetivo es fortalecer los controles y aplicar sanciones ejemplificadoras que contribuyan a

prevenir y desalentar conductas que generan un grave impacto ambiental y afectan la calidad de vida de los vecinos.

Los vecinos pueden denunciar situaciones similares en sus barrios al 911 de la Policía o mediante el teléfono de WhatsApp 351-610-0517, de lunes a viernes de 9 a 18.

Fuente: Municipalidad de Córdoba.