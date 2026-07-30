Murieron dos brigadistas cordobeses en San Juan: Córdoba decretó duelo provincial por Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta

La Provincia de Córdoba decretó un día de duelo provincial por la muerte de Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, los brigadistas cordobeses que fallecieron en el accidente del helicóptero que se precipitó en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, mientras participaban de un operativo vinculado al combate de incendios forestales.

La medida fue dispuesta por el gobernador Martín Llaryora, quien rindió homenaje a los dos integrantes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, reconocidos por su labor en la prevención y combate de incendios en distintos puntos del país.

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Como parte del duelo oficial, el Gobierno provincial ordenó que las banderas Nacional y de Córdoba permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos provinciales.

El reconocimiento a dos brigadistas con amplia trayectoria

En el decreto, la Provincia destacó el profesionalismo, la vocación de servicio y el compromiso de Bosch y Aimetta, quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones vinculadas a la emergencia ambiental.

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático de Córdoba y subjefe de Bomberos Voluntarios de Villa Allende, Roberto Schreiner, recordó que ambos fallecieron mientras cumplían con su tarea.

"Estaban en servicio, aparentemente estaban yendo hacia un incendio porque estaban con una capacitación pero si hay un incendio se deja todo y se va, creo que ellos no dudaron ni un minuto", expresó en diálogo con ElDoce.

Schreiner conocía especialmente a Andrés Bosch, con quien compartió distintos operativos nacionales de combate de incendios. "Yo viajé junto con él al sur y volamos en el mismo helicóptero que se cayó y con el mismo piloto, con ‘Ronco’, Matías Valenzuela", relató.

"Era una pérdida enorme para el sistema"

"Tremendos pilotos. Andrés, la capacidad para manejar 20 aviones en una pista, cargar agua, la capacidad de logística que tenía", afirmó.

También recordó a la familia del brigadista y a su pareja, quien también integra el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y participa en tareas de coordinación de brigadas forestales.

El funcionario señaló que la tragedia golpeó especialmente a los bomberos cordobeses porque ocurrió apenas horas después del fallecimiento de Claudio Coria, jefe de Bomberos Voluntarios de Villa Allende.

El mensaje de los Bomberos Voluntarios

La Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba también expresó su pesar por la tragedia ocurrida en San Juan y acompañó a las familias de todas las víctimas del accidente.

En un comunicado, la entidad despidió especialmente a Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, a quienes definió como servidores comprometidos con la protección de la comunidad.

La institución sostuvo que la entrega y la vocación de ambos brigadistas permanecerán como un ejemplo para todo el sistema de Bomberos Voluntarios, al tiempo que hizo llegar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo.