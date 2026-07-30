El Frigorífico Bustos y Beltrán logra la habilitación para exportar a China y proyecta triplicar sus ventas externas

La habilitación para exportar a China representa un hito para el Frigorífico Bustos y Beltrán y para la industria local. Según explicó Juan Manuel Beltrán, director de la firma, se trata de una meta planteada desde el inicio de su proceso exportador. “Era el primer mercado al cual apuntábamos, vital para la integración y para el volumen”, señaló.

La demora estuvo vinculada a la política sanitaria del gobierno chino de no habilitar nuevas plantas, aunque mientras tanto la compañía avanzó en la apertura de otros destinos. Sin embargo, para la industria frigorífica, el acceso al gigante asiático tiene una relevancia particular por su capacidad de absorción y por el peso que tiene dentro del comercio mundial de carne.

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Actualmente, exportan cerca de US$ 10 millones anuales y la expectativa es alcanzar los USD 4$ millones en exportaciones por año. Así, la habilitación funciona como una plataforma para proyectar una mayor inserción internacional.

Primeros embarques

La expectativa de la empresa es comenzar a producir para China en el corto plazo. Según detalló Beltrán, una vez finalizados los últimos procesos vinculados al etiquetado, la planta estaría en condiciones de iniciar la producción y concretar el primer envío en menos de un mes.

El negocio con China estará concentrado principalmente en carne congelada, un segmento que permite planificar la producción en función del stock disponible. La meta inicial de la compañía es alcanzar una operatoria de entre 20 y 30 contenedores mensuales.

Este nuevo flujo se sumará a una cartera diversificada, donde actualmente Europa ocupa el primer lugar, con Alemania y España como principales destinos, seguida por Estados Unidos y mercados premium como Suiza y Brasil, donde se comercializan cortes específicos destinados.

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No obstante, el mercado interno continúa siendo el principal destino de la producción de Bustos y Beltrán, mientras que las exportaciones representan alrededor del 15% de la actividad. En tanto, mediante la incorporación de China, la firma busca avanzar hacia una distribución más equilibrada, con una participación cercana al 50% para cada segmento.

Más producción, empleo e inversiones para acompañar la expansión

Beltrán aseguró que la habilitación llega con una estructura preparada, producto de inversiones realizadas en los últimos 5 años. Se destinaron más de US$ 10 millones a infraestructura, incorporación de tecnología, certificaciones y capacitación de personal.

Ese proceso también tuvo impacto en el empleo: la firma incorporó más de 100 trabajadores y ahora estima sumar alrededor de 50 nuevos colaboradores en el mediano plazo. “La idea es poder seguir aumentando la capacidad de producción e incorporar nuevos colaboradores en esta nueva senda de crecimiento”, explicó Beltrán.

Además, la compañía analiza una ampliación de la sala de producción cuyo costo ronda los US$ 5 millones. Más allá de la oportunidad que representa China, desde Bustos y Beltrán reconocieron que el principal desafío para la industria frigorífica argentina pasa por sostener la competitividad frente a costos crecientes medidos en dólares.

En esta línea, advirtió que el precio de la hacienda argentina en moneda estadounidense se encuentra entre los más elevados de la región y en niveles históricos, a lo que se suman costos dolarizados de energía y mano de obra.

En ese contexto, la estrategia es combinar eficiencia productiva con una mayor diferenciación. “Uno tiene que buscar ambas cosas aplicadas al producto para que el cliente lo pueda valorar y pagar por encima de otros mercados”, concluyó Beltrán.