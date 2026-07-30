Argentina alcanzó un 74,6% de terminalidad secundaria, pero quedó quinta en América Latina

El 74,6% de los jóvenes argentinos de entre 19 y 24 años terminó la escuela secundaria en 2024, de acuerdo con el informe "Terminalidad de la secundaria en América Latina", elaborado por Argentinos por la Educación junto con especialistas de FLACSO. El dato representa un crecimiento de 12,7 puntos porcentuales respecto de 2014, cuando la terminalidad alcanzaba el 61,9%, aunque el país todavía se ubica en la mitad de la tabla entre las principales naciones de la región.

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El estudio analizó la evolución de la finalización del nivel secundario en nueve países de América Latina a partir de las encuestas permanentes de hogares. En ese ranking, Argentina ocupa el quinto lugar con un 74,6%, por detrás de Perú (92%), Chile (91,5%), Ecuador (79,7%) y Colombia (78,3%). Detrás aparecen Brasil (74,2%), Paraguay (71,8%), México (65,4%) y Uruguay (52,2%). Si bien todos los países mejoraron sus indicadores en la última década, Argentina no logró ubicarse entre los de mayor desempeño.

Uno de los principales hallazgos del informe es que las oportunidades de finalizar la escuela secundaria siguen estando fuertemente condicionadas por el nivel socioeconómico de los estudiantes. Mientras el 92% de los jóvenes pertenecientes al quintil de mayores ingresos obtuvo el título secundario, entre quienes integran el quintil de menores ingresos la cifra desciende al 59,6%. La diferencia entre ambos grupos alcanza los 32,4 puntos porcentuales.

Aunque esa brecha continúa siendo significativa, los investigadores destacan que hubo avances en la última década. En 2014, solo el 41,6% de los jóvenes del quintil de menores ingresos había completado la secundaria, frente al 86,4% del quintil más alto, lo que representaba una distancia de 44,8 puntos. Esto significa que el crecimiento fue mayor entre los sectores más vulnerables, aunque todavía no alcanza para cerrar las desigualdades.

En la comparación regional, Argentina presenta una brecha menor que la de países como Uruguay, México, Paraguay, Brasil y Ecuador, pero sigue lejos de los casos más exitosos. Chile, por ejemplo, registra una diferencia de apenas 10,7 puntos entre los jóvenes de menores y mayores ingresos, mientras que en Perú la distancia es de 15,1 puntos, muy por debajo de la realidad argentina.

El informe también revela diferencias por género. En Argentina, el 78,8% de las mujeres de entre 19 y 24 años completó la escuela secundaria, frente al 70,7% de los varones. La brecha de 8,1 puntos porcentuales supera el promedio regional y solo es mayor en Uruguay y Brasil, donde las diferencias entre hombres y mujeres son aún más marcadas.

Desafíos pendientes

Otro aspecto que remarcan los especialistas es que la terminalidad del nivel secundario en Argentina suele alcanzarse más tarde que en otros países de la región. El porcentaje más alto de egresados se registra entre quienes tienen 25 años, mientras que en Perú y Ecuador el pico se alcanza a los 21 años y en Chile a los 22. Según los autores, esto refleja trayectorias educativas con repitencias, interrupciones o retrasos en la finalización de los estudios.

Sandra Ziegler, investigadora senior de FLACSO y coautora del informe, sostuvo que el desafío no pasa únicamente por incrementar el porcentaje de egresados, sino por reducir las desigualdades que siguen marcando las trayectorias educativas. "Argentina mejoró, pero esa mejora convive con una desigualdad de origen familiar que sigue teniendo un peso decisivo. Reducir esa brecha, y no solo aumentar el promedio general, debe ser el criterio con el que evaluemos las políticas educativas de la próxima década", afirmó.

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En la misma línea, desde Asociación Conciencia señalaron que ampliar las políticas de becas, tutorías y acompañamiento resulta clave para sostener las trayectorias de los estudiantes más vulnerables. Otros especialistas también advirtieron que, además de lograr que más jóvenes terminen la escuela, el desafío pendiente es garantizar que esa mayor terminalidad esté acompañada por aprendizajes de calidad y una formación que responda a las demandas actuales del sistema educativo.