Río Tercero apuesta al desarrollo agroindustrial: lanzan una jornada para definir una agenda de crecimiento con empresas y el Estado

Río Tercero dará un paso hacia la planificación de su desarrollo productivo con la realización de la 1.ª Jornada Agroindustrial Río Tercero y Región, un encuentro que convocará a representantes de toda la cadena de valor agroindustrial para elaborar una agenda de trabajo orientada al crecimiento económico local.

La iniciativa, presentada por autoridades municipales junto a referentes del sector privado, busca generar un ámbito de intercambio entre empresas, productores, instituciones y el Estado para identificar los principales desafíos de la actividad y acordar acciones que permitan potenciar la competitividad regional.

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La actividad se desarrollará este viernes y estará destinada exclusivamente a integrantes del sector agroindustrial, con cupos limitados.

Una agenda construida entre el sector público y privado

Durante la presentación, las autoridades explicaron que la propuesta apunta a consolidar un esquema de trabajo colaborativo que permita transformar las necesidades del sector en políticas y proyectos concretos.

El objetivo es contar con un documento técnico que sirva como hoja de ruta para impulsar inversiones, mejorar la competitividad y fortalecer una actividad considerada estratégica para la economía de Río Tercero y su zona de influencia.

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Carlos Llanes, periodista referente de Contacto Agroindustrial, remarcó que el crecimiento del sector depende cada vez más de la incorporación de valor agregado a la producción primaria. Sostuvo que avanzar en procesos industriales permite atraer inversiones, generar empleo y mejorar la infraestructura vinculada a la actividad.

Además, destacó la decisión del municipio de convocar a los actores privados para construir una agenda de trabajo consensuada.

Capacitación y nuevas tecnologías

Desde el área de Educación del municipio señalaron que la incorporación de nuevas tecnologías obliga a generar mayores oportunidades de capacitación para trabajadores y empresas, por lo que las instituciones educativas buscarán acompañar la evolución del sector mediante cursos, seminarios y programas de formación específicos.