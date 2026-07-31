Villa María: un papá pide que la Justicia proteja a su hija del entorno materno porque está "en grave peligro"

Un vecino de Villa María difundió un fuerte mensaje en redes sociales para denunciar que su hija se encuentra, según sus palabras, "en grave peligro", y reclamar una intervención urgente de la Justicia para resguardar a la menor.

El hombre, Ignacio Battaglia, afirmó haber presentado denuncias y pedidos de asistencia ante distintos organismos judiciales y estatales, aunque aseguró que hasta el momento no obtuvo respuestas que modificaran la situación.

La publicación se viralizó rápidamente y generó una amplia repercusión en redes sociales.

Qué denunció el padre de la niña

En su mensaje, Battaglia sostuvo que la madre de la menor se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y aseguró que, mientras la niña estaba presente, protagonizó tres intentos de suicidio.

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Además, afirmó que uno de los episodios más graves ocurrió cuando la mujer sufrió un accidente de tránsito al chocar contra un árbol mientras la menor viajaba en el vehículo.

Battaglia aseguró que recurrió a distintas instituciones en busca de una solución. "Mi hija está en grave peligro. He acudido a la Justicia, al Polo de la Mujer, a la Unidad Judicial de Villa María, he hablado con fiscales e incluso con la ministra de Seguridad de la Nación. A pesar de todo, nadie ha tomado medidas para protegerla y me exigen que vuelva a entregarla a su madre", expresó.

Denunció un "ambiente turbio" y dijo que fue amenazado

Battaglia también afirmó que su expareja convive actualmente con una nueva pareja y describió ese entorno como un "ambiente turbio", asegurando que esa situación incrementa su preocupación por la seguridad de la menor.

En el mismo video sostuvo que, tras hacer pública la denuncia, habría recibido "amenazas de detención", aunque no brindó mayores precisiones sobre su origen.