Primera prueba del estacionamiento del Kempes: entraron más de 2.000 autos y habrá modificaciones

La implementación del nuevo estacionamiento del estadio Mario Alberto Kempes tuvo su primera prueba durante el partido entre Talleres y Vélez, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El operativo permitió el ingreso de 2.120 autos sobre una capacidad total de 2.400 espacios y alrededor de 100 motos, aunque desde la Agencia Córdoba Deportes reconocieron que hubo aspectos para ajustar.

Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, calificó como positivo el debut del sistema, aunque admitió que surgieron inconvenientes propios de una primera experiencia. “Fue positivo, hay cosas por mejorar. Casi un 80% completo. No era un partido a cancha llena, eso también tiene que ver”, explicó.

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El funcionario señaló que ya comenzaron a analizar los reclamos recibidos durante la jornada y destacó que el funcionamiento mejorará con el uso sostenido de la herramienta de preventa. “A medida que la gente se acostumbre al uso de la preventa se va a agilizar mucho más”, sostuvo.

Futuros cambios

Entre los cambios que evalúan, Calleri mencionó modificaciones en la distribución de accesos al predio, especialmente en la organización de las puertas destinadas al ingreso y egreso de los vehículos. “Cuando uno hace la preventa, vos podés elegir qué sector querés ir, eso ya agiliza más rápido. También vimos que hay tres entradas, dos de salida y una de ingreso, entonces a la hora de ingresar al evento tendría que haber una puerta de salida y dos de ingreso”, detalló.

Además, explicó que las demoras en los alrededores del estadio estuvieron vinculadas a la coincidencia de distintos movimientos de tránsito. “Ayer había más tránsito porque se junta el que vuelve a su casa, el que sale de trabajar y el que quiere llegar temprano al partido”, indicó.

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Por otro lado, Calleri aclaró que no se registraron daños dentro del estacionamiento y que el predio cuenta con un seguro ante cualquier inconveniente. También recordó que los vehículos estacionados en zonas aledañas al Kempes suelen generar dificultades y recomendó asistir con anticipación. “Siempre decimos que si hay un partido hay que venir con tiempo. Los días de semana es mayor la complicación que sábado, domingo o un partido que se juega a la noche”, afirmó.

Desde la Agencia Córdoba Deportes continuarán evaluando el sistema en los próximos encuentros para realizar ajustes y reducir los tiempos de ingreso. “Son situaciones que uno va viviendo en el día a día y siempre tratando de mejorarlo”, concluyó Calleri.