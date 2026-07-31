Escándalo en Córdoba: los dibujos de los chicos que son prueba contra el cura Alejandro Nicola

Dibujos realizados por hijos de familias denunciantes se convirtieron en parte del material que la Justicia analiza en la causa contra el sacerdote Alejandro Nicola, señalado en al menos ocho denuncias por presunto abuso sexual infantil. Las imágenes fueron incorporadas al expediente que instruye la fiscal Jorgelina Gómez y permanecen alcanzadas por el secreto de sumario, aunque las familias decidieron mostrarlas públicamente después de que el religioso reapareciera concelebrando una misa en la Catedral de Córdoba.

El primero de los dibujos corresponde a un nene que hoy cursa primer grado y que, según relató su madre, tardó casi un año en poder hablar de lo vivido cuando asistía a la salita de cinco del jardín parroquial Niño Dios. La mujer descubrió el dibujo hace apenas un mes, al revisar un cuaderno escolar del año pasado, en una página en la que la consigna docente era otra.

"Lo dibujó con mucha bronca y mucha impotencia", relató la madre, que vinculó la escena con los episodios de mutismo, llanto prolongado y falta de control de esfínteres que atravesó su hijo durante meses sin que la familia comprendiera el origen.

La segunda imagen fue realizada de manera espontánea por una nena que, al momento de los hechos que denuncia su familia, tenía 3 años. Según el testimonio de su madre, identificada como Laura, la niña entregó el dibujo en su casa y explicó que la figura oscura representaba "el diablo", una entidad que -según le transmitió la menor- actuaba junto a "Dios" (de verde) y amenazaba con hacerla desaparecer si hablaba.

Laura remarcó que en el hogar familiar no se aludía a esa figura en esos términos. "Ese es el diablo, que está al lado de Dios, y que él va a bajar", relató la madre sobre las palabras de su hija, antes de que la niña nombrara al sacerdote como protagonista del relato.

La causa contra Nicola comenzó a instruirse en mayo de 2025 con una primera presentación y acumuló, según coincide la mayoría de las familias, entre ocho y nueve denuncias hasta la actualidad. La Fiscalía de Instrucción N°3 de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, unificó las primeras cuatro causas a fines de mayo. Recién entonces la Arquidiócesis de Córdoba dispuso el apartamiento del sacerdote del jardín Margarita A. de Paz -conocido popularmente como Niño Dios-, al que se sumó en junio, tras una quinta presentación, el cese preventivo dictaminado por el arzobispo Ángel Rossi como párroco de la institución.

La reaparición pública de Nicola se produjo el fin de semana pasado, cuando feligreses lo reconocieron mientras concelebraba al menos dos misas en la Catedral de Córdoba junto al párroco titular, Javier Soteras. El sacerdote acompañó la ceremonia con lecturas bíblicas, según registros que circularon entre las familias denunciantes.

El sacerdote acusado de abusar de niños en Carlos Paz sigue activo y dio misa en la Catedral de Córdoba

El arzobispo Rossi sostuvo que no existe una prohibición formal para que Nicola participe de una misa como acompañante de otro sacerdote y remarcó que rige el principio de inocencia mientras la causa no tenga una resolución judicial.

Para las familias, la escena representó un golpe adicional después de más de un año de espera por avances judiciales. "Mucha impotencia, mucha bronca, ver que esta persona sigue como si nada mientras nuestros niños siguen pasando de psicólogo en psicólogo", señaló una de las madres consultadas. Laura, por su parte, calificó la situación como una demostración de poder: "Se cree impune y se sabe impune, y la Iglesia apoya eso".

La causa incluyó además una medida de restricción de acercamiento dictada por la Oficina Única de Violencia Familiar y de Género de Villa Carlos Paz a favor de los niños y niñas afectados. El representante legal del colegio parroquial, Luciano Freytes Varela, presentó su renuncia meses atrás, en medio de la creciente presión pública sobre la institución educativa.

Este viernes está prevista una pericia psiquiátrica y psicológica a Nicola en el edificio de Tribunales II de la ciudad de Córdoba, ordenada por la fiscal Gómez. Según indicaron fuentes cercanas a las familias, de ese examen dependerá el rumbo que tome la instrucción de una causa que, hasta el momento, permanece sin imputación formal contra el sacerdote.