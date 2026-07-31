"Con 29 inspectores no controlan 650 bares, son unos mentirosos": dura crítica opositora a los controles de la noche en Córdoba

La presidenta del bloque del Frente Cívico en el Concejo Deliberante de Córdoba, Graciela Villata, puso en duda los resultados de los controles a locales nocturnos informados por la Municipalidad.

Según los datos del Ejecutivo, ya se inspeccionó el 30% de los 2.280 bares, boliches, resto pubs y otros espacios habilitados para actividades nocturnas, sin que se detectaran infracciones ni se labraran actas. Sin embargo, la concejala aseguró que la oposición nunca recibió documentación que respalde esos procedimientos.

Villata afirmó, hasta el momento, el municipio no presentó informes técnicos ni las actas de las inspecciones. "No he visto una sola acta, no he visto los informes. Nos dicen verbalmente lo que hacen, pero no traen ninguna documentación. Es lo mismo que nada", sostuvo.

La edil insistió en que sin esa información no es posible verificar el alcance real de los operativos ni confirmar que efectivamente se hayan inspeccionado más de 650 locales. "No les creo. Son unos mentirosos", disparó.

"¿A qué hora hicieron los controles?"

Villata también cuestionó la metodología utilizada durante las inspecciones y consideró que el horario en que se realizan los operativos resulta clave. "No es lo mismo controlar un bar a las once de la noche que hacerlo a las dos de la mañana. La mayoría de las infracciones aparecen durante la madrugada", afirmó.

Según explicó, muchos establecimientos promocionan en redes sociales actividades que excederían la habilitación otorgada. "Basta con mirar las páginas de Instagram para ver que en muchos bares se baila cuando no están habilitados para eso", señaló.

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Villata recordó que, según la propia estructura del organismo, el ente cuenta con 29 inspectores para controlar más de 23 mil comercios habilitados en la ciudad, entre ellos bares, boliches, industrias, comercios y otros establecimientos.

"Con 29 inspectores es imposible controlar 23 mil locales habilitados. Por eso no creemos en los números que anuncian", sostuvo.

La concejala recordó además que la Municipalidad anunció recientemente el pase de 140 inspectores al Ente de Fiscalización para reforzar los operativos, aunque aclaró que esa medida es reciente y no formaba parte de la estructura con la que, según dijo, se realizaron los controles informados.

Piden derogar el Ente

Villata reiteró que el Frente Cívico impulsa un proyecto para eliminar el Ente de Fiscalización y Control por considerar que no cumplió los objetivos para los que fue creado. "Nosotros presentamos la derogación del ente porque creemos que no sirvió. ", afirmó.

Finalmente, justificó la decisión de su bloque de no integrar la Unidad Ejecutora Mixta y volvió a reclamar acceso a la documentación. "Si realmente hicieron esos controles, que muestren las actas. Sin informes oficiales, todo queda en anuncios", concluyó.