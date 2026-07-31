Municipalidad de Córdoba: casi el 50% de las denuncias en Defensa del Consumidor son por inconvenientes con entidades bancarias

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Mediación Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba recibió 421 reclamos de consumidores que se acercaron a plantear diversas situaciones en torno a productos y servicios adquiridos, se informó oficialmente.

Respecto del mismo periodo del año 2025 hubo un incremento del 39,4% de los reclamos, ya que en dicho año se ingresaron 302 solicitudes.

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Denuncias en Defensa del Consumidor municipal

De las denuncias presentadas, el 49,9% se efectuaron en contra de entidades financieras y bancarias. Además, 7 de cada 10 empresas demandadas pertenecen a este rubro, precisó un comunicado del municipio.

Le siguen con el 14,5% el rubro que contempla automotores, motocicletas y rodados en general; el 7,1% es para electrodomésticos y artefactos; 5,7% es para otros y el 5,2% de las denuncias fue para servicios de cable, internet, telefonía y alarmas.

Cierran el listado de denunciados con el 4,0% comercios, ferreterías, librerías, mueblerías y multirubros; con el 3,3% viviendas prefabricadas, constructoras desarrollistas, inmuebles e inmobiliarias; con el 2,9% textil, calzados y marroquinería; el 2,6% es para seguros en general y el 1,7% para transporte terrestre, aéreo y marítimo.

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Dónde denunciar

La Dirección Municipal de Defensa del Consumidor y Mediación Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Gobierno, se encuentra en calle La Rioja 373 y quienes deseen realizar alguna consulta o efectuar una denuncia por algún inconveniente con productos y/o servicios, puede acercarse hasta las oficinas y allí recibirá la asesoría pertinente.