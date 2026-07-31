La UNC ofrece asistencia psicológica y legal para estudiantes que atraviesan situaciones de violencia de género

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) presentó un kit de difusión destinado a fortalecer la prevención de las violencias de género dentro de la comunidad universitaria. La iniciativa reúne información sobre los mecanismos de consulta, acompañamiento y abordaje disponibles, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes atraviesan estas situaciones y a quienes cumplen funciones institucionales.

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La coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género de la UNC, Romina Scocozza, explicó que la plataforma contiene "información actualizada acerca de la batería de herramientas que tenemos disponibles en la Universidad Nacional de Córdoba a la hora de tomar conocimiento y de prevenir estas situaciones".

La funcionaria explicó que el kit puede consultarse a través de la página oficial de la UNC y de la cuenta de Instagram de la Unidad Central de Políticas de Género. Según indicó, el objetivo es que la información sea práctica, clara y accesible tanto para quienes padecen situaciones de violencia de género como para quienes tienen responsabilidades institucionales.

Scocozza remarcó que muchas veces el acompañamiento comienza cuando las personas logran identificar situaciones que hasta ese momento consideraban normales. "Una de las situaciones más comunes que tenemos es cuando nos llega un caso y las personas comienzan a identificar situaciones en las que están inmersas, pero lo normalizan de tal manera que para nosotros es una gran labor recibirlas", sostuvo.

La coordinadora explicó que la denominada "primera escucha" contempla un abordaje interdisciplinario, con asistencia legal y psicológica, para orientar a cada persona de acuerdo con las características particulares de su situación. Además, señaló que la UNC se convirtió en un espacio de referencia para muchas personas que buscan ayuda. "La universidad se ha convertido en un lugar de referencia frente a que muchas otras bocas de recepción estatales están desprovistas de recursos, como la Línea 144", afirmó.