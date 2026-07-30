UEPC Capital confirmó su adhesión al paro nacional: "Los docentes estamos por abajo de la pobreza"

La delegación Capital de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó que adherirá al paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el próximo lunes 3 de agosto. Además del cese de actividades, el gremio realizará una movilización por el centro de la ciudad.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Franco Boczkowski, referente de UEPC Capital, explicó que la medida responde a un reclamo de alcance nacional por la eliminación de la paritaria docente y el ajuste sobre el sistema educativo. "Es un paro nacional de CTERA, de la cual UEPC es entidad de base y como tal adherimos. En Córdoba vamos a desarrollar la medida de fuerza con paro y movilización", señaló.

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Según detalló el dirigente sindical, la concentración comenzará a las 10 en la sede de UEPC Capital, ubicada en Maipú 30, desde donde los docentes marcharán por el centro de Córdoba. "Acabamos de discutirlo en una asamblea de delegados. Los docentes convocamos a movilizar el lunes 3 para defender la educación pública", afirmó.

Docentes bajo pobreza

Boczkowski sostuvo que el conflicto tiene como eje la ausencia de una negociación salarial nacional y denunció un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los docentes. "Los docentes estamos sin paritaria a nivel nacional. El Gobierno ha virtualmente eliminado la paritaria nacional docente", cuestionó.

Además, aseguró que "en todo el país no hay provincia que tenga un salario docente que supere la pobreza. Los docentes en todo el país estamos por abajo de la pobreza", remarcó. El dirigente también denunció recortes en distintos programas educativos y en partidas destinadas a infraestructura y comedores escolares. "Este ajuste apunta a una destrucción de la educación pública o del derecho a la educación pública", sostuvo.

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Consultado sobre la posibilidad de un paro general convocado por las centrales sindicales, Boczkowski indicó que "el paro nacional de las centrales sindicales todavía no tiene una confirmación, pero sí existe la necesidad de desarrollar un plan de lucha porque los trabajadores estamos siendo víctimas de una política sistemática del Gobierno nacional", afirmó.

En ese sentido, señaló que durante agosto continuarán las movilizaciones impulsadas por distintas organizaciones gremiales y reiteró el llamado a participar de la protesta del próximo lunes.