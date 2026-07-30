Crece el conflicto en Bancor: habrá asambleas este jueves y viernes

Las cinco seccionales cordobesas de la Asociación Bancaria anunciaron una profundización del plan de lucha contra las autoridades del Banco de Córdoba (Bancor). Como parte de las medidas, este jueves 30 y viernes 31 de julio se realizarán asambleas en todas las sucursales durante las últimas dos horas de atención al público.

Cristalli, de la UEPC: "La ley de reforma educativa rompería lo que significa la escuela pública tal cual la conocemos"​

A través de un comunicado conjunto, las seccionales de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Marcos Juárez justificaron la decisión por la "indiferencia y la falta de interés" de las autoridades de la entidad, además de denunciar promesas incumplidas y un "creciente maltrato hacia las y los trabajadores".

Desde La Bancaria denunciaron un "permanente destrato" hacia los trabajadores de carrera, quienes, según afirmaron, vieron interrumpido su desarrollo profesional y son sometidos a "tutorías interminables". Además, sostuvieron que se implementan cambios sin brindar las herramientas necesarias para afrontarlos y que luego se pretende responsabilizar al personal por los resultados.

Premios Perfil: "Celebro que se sigan reconociendo a las personas de Córdoba"

"Se pretende que el costo del fracaso recaiga sobre quienes durante años dieron todo por la institución", expresaron en el comunicado. El gremio también reclamó una solución para los trabajadores tercerizados, al señalar que continúan sin respuestas sobre su situación laboral.

Las cinco seccionales ratificaron la continuidad del plan de lucha y aseguraron que mantendrán la defensa de los derechos de todos los empleados del banco. "No aceptaremos que la variable de ajuste sean los trabajadores", concluyeron.