Holcim invierte US$ 1,2 millones e inaugura su primera planta de aditivos en Córdoba

Holcim Argentina continúa ampliando su presencia en la cadena de valor de la construcción con la inauguración de su primera planta de aditivos en Córdoba y el lanzamiento oficial de ADI, una nueva unidad de negocio especializada en este segmento. La iniciativa demandó una inversión superior a US$ 1,2 millones y permitirá a la compañía producir más de 7 millones de litros de aditivos por año.

La nueva operación representa un paso estratégico dentro del plan NextGen Growth 2030, con el que la empresa busca diversificar su oferta y consolidarse como un proveedor integral de soluciones para la industria de la construcción.

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Con esta incorporación, Holcim se convierte en el primer jugador del mercado argentino en ofrecer un portafolio que integra cemento, hormigón elaborado, premoldeados, agregados y aditivos, fortaleciendo además la propuesta de valor de su red +Aliados, orientada a mejorar la productividad y eficiencia de las obras.

Tecnología para optimizar los procesos constructivos

La planta fue equipada con tecnología de última generación que automatiza los procesos de dosificación, mezclado y reacción química, permitiendo obtener productos con altos estándares de calidad y una producción más eficiente.

Desde estas instalaciones se elaborarán distintas soluciones desarrolladas para mejorar el desempeño de los materiales utilizados en la construcción y optimizar los procesos productivos de las empresas del sector.

Entre los productos que integran el nuevo portafolio se encuentran ADI Prime Cem, ADI Prime Air, ADI Edge y ADI Smart Fast, formulados para aplicaciones en cemento, hormigón elaborado y elementos prefabricados. Según explicó la compañía, estos desarrollos apuntan a incrementar la productividad, mejorar las prestaciones técnicas de los materiales y contribuir a una construcción más eficiente y sostenible.

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Para Holcim, el desembarco en el negocio de los aditivos representa un nuevo avance en su estrategia de crecimiento y diversificación. "Esta operación potencia nuestra estrategia de diversificación para ofrecer soluciones integradas, innovadoras y eficientes. Los aditivos optimizan los procesos productivos, el desempeño en obra y la sostenibilidad, permitiéndonos acompañar a nuestros clientes con una propuesta de valor robustecida que impulsa una construcción más productiva", afirmó Pablo Bittar, CEO de Holcim Argentina.

La empresa destacó que esta nueva capacidad instalada permitiría optimizar el uso del cemento necesario para la construcción de hasta 500.000 viviendas, reflejando el potencial impacto de la inversión sobre la eficiencia de los procesos constructivos.

Córdoba, un punto estratégico para el crecimiento

La elección de Córdoba para instalar la primera planta de aditivos responde a la importancia que la provincia tiene dentro de la operación industrial de Holcim en Argentina y al crecimiento sostenido del sector de la construcción en la región.

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Con esta inversión, la compañía continúa ampliando su ecosistema de soluciones para clientes de la construcción, incorporando productos que complementan su oferta tradicional y fortalecen la integración entre sus distintas unidades de negocio.

La inauguración de la planta también se alinea con la estrategia global de Holcim, enfocada en desarrollar soluciones de mayor valor agregado, impulsar la innovación y promover una construcción cada vez más eficiente y sostenible.