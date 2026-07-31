Se agota la paciencia: la mitad de los argentinos dice que ya no puede esperar más las mejoras económicas de Milei

La expectativa de una mejora económica comienza a mostrar signos de agotamiento entre los argentinos. Una encuesta nacional realizada por la consultora QSocial reveló que el 50% de la población asegura que ya no está dispuesta a seguir esperando que las políticas implementadas por el presidente Javier Milei se traduzcan en una mejora concreta de su situación económica personal.

El dato refleja un cambio en el clima social luego de más de dos años y medio de gestión. Según el estudio, la mitad de los consultados respondió que "ya no puede esperar más" para que las medidas oficiales tengan un efecto positivo sobre su economía cotidiana.

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En contraste, un 20% manifestó que aún está dispuesto a esperar hasta las elecciones presidenciales de 2027 para evaluar los resultados del modelo económico. Otro 10% señaló que aguardará hasta fin de este año, mientras que un 8% sostuvo que esperará hasta mediados de 2027. El 12% restante no tomó una posición definida.

La percepción sobre el presente sigue siendo mayormente negativa

La encuesta también relevó cómo evalúan los argentinos la situación actual del país. El 48% la calificó como "mala", mientras que el 35% la definió como "regular". Solo el 16% consideró que el contexto actual es "bueno".

Sin embargo, el estudio también deja ver una lectura menos uniforme cuando se compara la situación actual con el punto de partida de la gestión. El 31% de los encuestados afirmó que el país está mejor que en diciembre de 2023, cuando Milei asumió la Presidencia, lo que muestra que una parte de la población reconoce avances respecto del escenario heredado, aunque eso no necesariamente se traduzca en una evaluación positiva del presente.

La diferencia entre ambas respuestas refleja una paradoja que atraviesa buena parte de la opinión pública: existe un sector que percibe mejoras respecto del inicio del gobierno, pero que todavía no observa un impacto suficiente en su calidad de vida o en las condiciones económicas generales.

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Predominan las expectativas pesimistas

Las proyecciones hacia los próximos doce meses también muestran un predominio del pesimismo. El 47% de los consultados cree que la economía estará peor dentro de un año. En tanto, el 26% considera que la situación mejorará y un 21% estima que permanecerá prácticamente sin cambios.

Los resultados muestran que las expectativas negativas superan ampliamente a las positivas, en un contexto donde todavía persisten preocupaciones vinculadas al empleo, el poder adquisitivo y la evolución de la actividad económica.

Trabajo y pobreza, las principales preocupaciones

Al consultar cuáles son hoy los problemas más importantes del país, el trabajo y la pobreza quedaron en el primer lugar de las respuestas, ambos con el 21% de las menciones. En segundo término apareció la corrupción, con el 19%, seguida por la inflación (11%), la inseguridad (8%) y el funcionamiento de la Justicia (6%). Un 12% mencionó otras problemáticas.

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El resultado marca un cambio respecto de años anteriores, cuando la inflación encabezaba con claridad las preocupaciones de la población. Aunque continúa siendo un tema relevante, el empleo y las condiciones sociales aparecen hoy como las principales inquietudes para los argentinos.

La encuesta también exploró la confianza en la capacidad del Gobierno para enfrentar esos desafíos. El 61% respondió que la administración de Javier Milei no podrá resolver los principales problemas del país, mientras que el 32% consideró que sí tiene posibilidades de hacerlo.

A ello se suma una percepción crítica sobre quiénes resultan beneficiados por las políticas oficiales. El 64% sostuvo que el Presidente gobierna "para algunos sectores", frente a un 25% que opinó que lo hace "para la mayoría de la población".

El ajuste pierde respaldo social

Uno de los datos más significativos del estudio está relacionado con la percepción sobre el ajuste económico. El 67% de los encuestados rechazó la idea de que las políticas actuales sean necesarias aunque impliquen sacrificios en el corto plazo. Ese mismo porcentaje también consideró que el esfuerzo que realiza hoy la sociedad no tendrá una recompensa en el futuro. En ambos casos, apenas entre un 31% y un 32% expresó una visión favorable respecto de las medidas impulsadas por el Gobierno.

Los resultados sugieren un deterioro en el respaldo social hacia la estrategia económica oficial. Si bien una parte de la población continúa respaldando el rumbo elegido por la administración nacional y mantiene expectativas de mejora, la encuesta evidencia que crece el número de argentinos que considera agotado el tiempo de espera y que no percibe beneficios concretos derivados del programa económico implementado desde diciembre de 2023.