Netflix volverá a apostar por las ficciones de época con Mi brillante carrera, una miniserie australiana basada en la novela homónima de Miles Franklin, publicada en 1901. La producción llegará al catálogo el jueves 13 de agosto de 2026 y buscará captar a los seguidores del género con una historia centrada en la independencia femenina, el romance y los conflictos sociales de la época.

Compuesta por seis episodios, la serie adapta uno de los clásicos más importantes de la literatura australiana y traslada al público a la Australia rural de comienzos del siglo XX. Allí, una joven deberá decidir entre seguir el camino que su familia espera para ella o perseguir el sueño de convertirse en escritora.

Netflix ya presentó el primer tráiler oficial, que muestra a una protagonista decidida a desafiar las convenciones sociales mientras intenta construir su propia identidad. Sin embargo, la aparición del amor pondrá a prueba todas sus convicciones.

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La ficción está protagonizada por Philippa Northeast, acompañada por Christopher Chung, Anna Chancellor, Genevieve O'Reilly, Kate Mulvany, Jake Dunn, Alexander England, Sherry-Lee Watson y Miah Madden. El proyecto fue desarrollado por la guionista australiana Liz Doran.

Cómo es la trama de "Mi brillante carrera", la nueva serie de época de Netflix

La historia sigue a Sybylla, una joven australiana que vive alrededor de 1900 y que tiene un objetivo muy distinto al que imaginan sus familiares. Mientras todos esperan que encuentre un esposo y forme una familia, ella está convencida de que quiere convertirse en escritora.

El conflicto central de la serie gira alrededor de esa tensión entre los deseos personales y las expectativas sociales impuestas a las mujeres de la época. Sybylla busca construir una vida independiente y abrirse camino gracias a la literatura, aun cuando eso implique enfrentarse a su entorno.

"Mi brillante carrera" está protagonizada por Philippa Northeast, acompañada por Jake Dunn y Christopher Chung.

El avance difundido por Netflix muestra ese enfrentamiento con un breve intercambio de diálogo. "Estoy segura de que serás una esposa encantadora", le dice uno de los personajes. Ella responde con firmeza: "Ese es el plan de la abuela, no el mío".

A medida que avanza la historia, la protagonista intenta mantenerse fiel a sus ideales mientras desafía las normas que condicionan su futuro. Sin embargo, la llegada del amor cambia el panorama y la obliga a preguntarse si podrá sostener sus aspiraciones sin renunciar a sus sentimientos.

La sinopsis oficial resume ese conflicto con una pregunta que atraviesa toda la miniserie. "¿Se casará o lo arriesgará todo por una vida creativa?"

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Netflix define a Sybylla como una joven "inquieta, perspicaz y rebelde", decidida a escribir su propio destino en una época en la que el único futuro aceptado para una mujer era casarse.

Además del romance, la serie explora temas como la libertad individual, la vocación artística, la presión familiar y el lugar de la mujer en una sociedad marcada por fuertes tradiciones.

Una adaptación de un clásico literario que ya tuvo una película reconocida

Mi brillante carrera adapta la novela que Miles Franklin publicó en 1901 y que con el paso del tiempo se convirtió en una de las obras fundamentales de la literatura australiana. El libro continúa formando parte de los programas educativos en ese país y es considerado un clásico por varias generaciones de lectores.

"Mi brillante carrera" adapta la novela que Miles Franklin publicó en 1901.

No será la primera adaptación audiovisual de la obra. En 1979 llegó al cine una película dirigida por Gillian Armstrong, protagonizada por Judy Davis y Sam Neill, que obtuvo una gran recepción de la crítica y contribuyó a consolidar la importancia internacional de la novela.

La nueva versión televisiva fue creada y escrita por Liz Doran, conocida por su trabajo en Please Like Me y Barons. La dirección quedó a cargo de Alyssa McClelland, responsable de los episodios uno al tres, y Anne Renton, quien dirigió los capítulos finales.

Las grabaciones se realizaron en estudios y locaciones del sur de Australia, donde se recrearon escenarios rurales de comienzos del siglo XX para respetar el contexto histórico en el que transcurre la historia.

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Sobre el proyecto, Liz Doran afirmó: "Ha sido un privilegio trabajar con tantos creativos increíbles en esta reinterpretación del vibrante relato de Miles Franklin sobre la búsqueda de una joven por determinar su propio destino".

La productora ejecutiva Chloe Rickard también destacó la llegada de la obra a una audiencia internacional. "Es emocionante llevar este clásico australiano a un público completamente nuevo. Colaborar con Netflix y las productoras ejecutivas Liz Doran y Alyssa McClelland, con Philippa Northeast en el papel de nuestra rebelde e ingeniosa Sybylla, ha sido un sueño hecho realidad".

El tráiler de "Mi brillante carrera"

RV.