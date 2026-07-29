Netflix anunció "El último secreto", la adaptación de la novela de Dan Brown y el nuevo intérprete de Robert Langdon

El universo del simbólogo más famoso de la literatura contemporánea se prepara para dar un giro decisivo en el terreno del streaming. Netflix oficializó el desarrollo de una nueva serie dramática basada en “El último secreto” , la más reciente novela del escritor norteamericano Dan Brown. Tras la emblemática era cinematográfica iniciada en 2006 con ‘El código Da Vinci’, la plataforma encarará un nuevo reinicio, trasladando los enigmas académicos, los misterios históricos y las conspiraciones internacionales directamente al formato episódico con un nuevo actor que le dará vida a Robert Langdon.

El proyecto, que cuenta con el mismísimo Dan Brown como creador y productor ejecutivo junto al showrunner Carlton Cuse, marca la primera adaptación directa del célebre universo literario en el catálogo del afamado sitio de producciones audiovisuales.

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Con un rodaje planificado en escenarios internacionales como la ciudad de Praga, la ficción promete revitalizar la saga para una nueva generación de espectadores. Esta entrega combinará el suspenso tradicional con temas de vanguardia tecnológica y neurociencia.

El actor estadounidense Morgan Spector interpretará a Robert Langdon en la adaptación de Netflix

Publicada originalmente por la editorial Doubleday, "El último secreto" es la sexta novela que presenta a Robert Langdon como figura central. La trama arranca cuando el profesor de la Universidad de Harvard acude a una conferencia académica y se ve envuelto en una frenética carrera contrarreloj para rescatar a una científica desaparecida y recuperar un manuscrito revolucionario.

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Uno de los anuncios que mayor expectativa generó entre los seguidores del autor fue la confirmación de su actor principal. Morgan Spector, quien asumirá el rol protagónico y se pondrá en la piel del célebre profesor Robert Langdon en la adaptación que desembarcará en Netflix.

El productor ejecutivo y showrunner de la serie “El último secreto”, Carlton Cuse, destacó que “Morgan es un actor maravilloso cuyo trabajo siempre está cargado de inteligencia, reflexión y humanidad. Es el candidato perfecto para encarnar a Robert Langdon, un académico brillante cuya curiosidad e intelecto son las herramientas principales de su oficio”.

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Morgan Spector en el protagónico y en la piel de Robert Langdon

Conocido internacionalmente por su aclamada interpretación del magnate George Russell en la serie de época The Gilded Age (HBO) y por producciones como The Plot Against America y Homeland, el actor estadounidense Morgan Spector de 45 años tomará el relevo generacional de Tom Hanks en la llegada de la histórica obra literaria de Dan Brown a la pantalla chica.

La elección de Spector contó con el visto bueno del propio equipo creativo y de las autoridades de Netflix.

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La apuesta de Netflix busca recuperar el impacto narrativo de las adaptaciones de Dan Brown utilizando la libertad y el desarrollo de personajes que permite el formato de miniserie o temporada de televisión.

Aunque la plataforma aún no ha confirmado la fecha de estreno ni el resto del elenco principal, la preproducción avanza a ritmo firme y se posiciona como una de las producciones más ambiciosas del catálogo de misterio y thriller para las próximas temporadas.

PM / ds